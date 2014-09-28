استاندار بوشهر کسب مدال نقره لیلا رجبی در مسابقات آسیایی را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری استاندار بوشهر در پیامی کسب مدال نقره بازیهای آسیایی اینچئون را به لیلا رجبی بانوی دونده بوشهری تبریک گفت.
استاندار بوشهر گفت: بانوی سرافراز و افتخارآفرین استان بوشهر، سرکار خانم لیلا رجبی، کسب مدال نقره بازیهای آسیایی 2014 اینچئون که اولین مدال تاریخ بانوان ایرانی در رشته دو ومیدانی است را صمیمانه به جنابعالی و جامعه ورزش استان بوشهر تبریک میگوییم.
مصطفی سالاری ادامه داد: امروز با توان و همت فرزندان استان بوشهر، نام بلند کشور عزیزمان و این استان با افتخار میدرخشد و به خود میبالیم که در این استان، جوانان پرشور و تلاشگری حضور مییابند و افتخارات بزرگی کسب میکنند و پرچم پرافتخار ایران اسلامی را در جای جای جهان به اهتزاز در میآورند.
وی افزود: این افتخار بینالمللی، رهاورد تلاشهای ستودنی شما به عنوان یک زن مسلمان در عرصههای بینالمللی و زمینهساز دستیابی به موفقیتهای بالاتر و ایجاد نشاط و امیدواری در حوزه ورزش استان است.
نظر شما