شرق مجرم است خورشید مجرم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز دادگاه مطبوعات تشکیل جلسه داد و به اتهامات مدیران مسئول روزنامه های خورشید و شرق و هفته نامه متن با حضور اعضای هیات منصفه مطبوعات رسیدگی کرد.

در ابتدای این جلسه اتهامات مدیر مسئول سابق روزنامه خورشید با شکایت مدعی العموم و به اتهام انتشار مذاکرات غیر علنی دادگاه پرونده کهریزک رسیدگی شد که هیات منصفه مدیر مسئول این روزنامه را مجرم تشخیص ندادند.

در ادامه مدیر مسئول روزنامه شرق به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و اضرار به غیر و شکایت مدعی العموم و شکات خصوصی شامل رضازاده و پیرهادی نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران محاکمه شد که هیات منفصفه مطبوعات وی را مجرم شناخته و مستحقق تحقیق نداستند.

مدیر مسئول روزنامه شرق نیز درخصوص شکایت کریم قدوسی نماینده مجلس شورای اسلامی مجرم شناخته نشد. مدیر مسئول هفته نامه متن نیز به اتهام انتشار بدون ذکر نام مدیر مسئول توهین و نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر محاکمه شد که هیات منصفه وی را مجرم شناخت و مستحقق تخفیف ندانست.