فعالیتهای کانون پرورش فکری کودکان زنجان باید متناسب با مقتضیات زمانی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمجیدی ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کاون پرورش فکری کودکان و نوجوانان افزود:کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان در رشد و ترقی فکری جامعه هدف بسیارجامعه موثر هستند.

وی اظهار داشت: آثار و تولیدات کانون جزو محصولاتی هستند که می شود در توسعه فرهنگی جامعه موثر واقع شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان، گفت: مدیر جدید کانون باید بستر لازم برای فعالیتهای فرهنگی و هنری را فراهم کند چرا که استان زنجان استعدادها و توانایی های خوبی دارد که باید شکوفا شود.

تمجیدی تاکید کرد: دانش آموزان استان زنجان تابستان سالجاری در مسابقات فرهنگی و هنری رتبه پنجم کشوری را کسب کردند.

وی در ادامه گفت: باید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از ظرفیت آموزش و پرورش استفاده کند تا شاهد رشد و ترقی فعالیتهای فرهنگی و هنری استان باشیم.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان، یاد آورشد: اصلی ترین وظیفه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، پرورش فکر و اندیشه است و اگر ما فکر و اندیشه را درست داشته باشیم بقیه مسائل هم حل می شود و شاهد مسائل غیر منطقی نخواهیم بود.

تمجیدی گفت: باید امروز با کمک مربیان فرهنگی به ظهور و بروز تفکر خلاقانه دانش آموزان توجه داشته باشیم چرا که جزو نیاز اصلی ما است.

وی تصریح کرد: فعالیتهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان در طی سالهای گذشته بسیار مطلوب بوده و فعالیتهای کیفی خوبی در این کانون انجام شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان، گفت: کانون های پرورش فکری و نوجوانان بزرگترین سرمایه های ما هستند بنابراین فعالیتهای این کانون ها باید مدبرانه و درست باشد.

تمجیدی افزود: دستگاههای زیادی در حوزه فرهنگی نقش آفرینی می کنند لازم است که هماهنگی لازم بین این دستگاهها باشد تا شاهد توسعه روز افزون فعالیتهای فرهنگی و هنری باشیم.

وی افزود: باید فعالیتهای کانون بر اساس فرهنگی ایرانی و اسلامی باشد.