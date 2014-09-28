82 هزار دانشجو از پیام نور مازندران فارغ التحصیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی صادق موحد منش ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران در سالن کنفرانس دانشگاه پیام نور مرکز ساری اظهار داشت: دانشگاه پیام نور به عنوان یک دانشگاه مردمی متعلق به خود مردم و دانشجویان است و آنچه که برای ما مهم بوده، همگانی کردن آموزش عالی است و پیام نور نیز به همین منظور تاسیس شده است.

وی با بیان اینکه دانشگاه پیام نور را خود مردم تشکیل داده اند افزود: این دانشگاه در جهت اعتلای فرهنگی و عدالت اجتماعی موفق عمل کرده است.

موحد منش با اشاره به این که یکی از زیر شاخه های عدالت اجتماعی توسعه افزایش مشارکت مردم است گفت: کارنامه پیام نور در عرصه آموزش و پژوهش بسیار درخشان است و پیام نور علارغم توسعه کمی ، سقف کیفی خودش را حفظ کرده است.

موحد منش تاکید کرد: تمامی سرفصلهای آموزشی پیام نور کامل است وبر اساس همین سرفصلها آزمون سراسری هم اجرا می شود.

وی با اشاره به برگزاری آزمونهای این دانشگاه به صورت متمرکز گفت: منابع آموزشی و آزمونها در تمامی مراکز کشور به صورت یکسان برگزار می شود تا سطح کیفی این دانشگاه حفظ شود.

رئیس دانشگاه پیام نور مازندران با بیان این که تعداد قبولی دانشجویان پیام نور در رشته های کارشناسی ارشد دانشگاههای معتبر دولتی بسیار بالا است افزود: بیش از 85 درصد قبول شدگان کارشناسی ارشد در بهترین دانشگاهها ی کشور از پیام نور است.

موحد منش بابیان این که پیام نور رتبه 8 کشوری را دارا است افزود: این دانشگاه جزء 8 دانشگاه برتر کشور است ودر بین دانشگاههای دنیا از لحاظ رتبه بندی رتبه 6 دانشگاههای باز دنیا را دارا است و از نظر مسائل فرهنگی ،دانشگاه پیام نور به خاطر سیستم گزینش بومی دارای کمترین مشکلات فرهنگی و دانشجویی است.

این مقام مسول افزود: بر اساس ابلاغ سیاستهای رهبری و راهبردهای تعیین شده پیام نور چند سیاست و راهکار را دنبال می کند.

موحد منش تعمیم ارزشهای دینی ،معنوی وفرهنگی در بین دانشجویان ،توسعه تحصیلات تکمیلی و تقویت دوره های کارشناسی ،توسعه آموزشهای الکترونیک ،توسعه آموزشهای ضمن خدمت و اموزشهای خصوصی و همگانی ،امضا تفاهم نامه با دستگاههای اجرایی برای اجرای طرحهای تحقیقاتی و کیفیت گرایی همراه با ارتقاء سطح رضایتمندی دانشجو یان را از سیاستهای این دانشگاه برشمرد.

وی توسعه آموزشهای الکترونیکی در این دانشگاه را به عنوان یک دانشگاه تخصصی الکترونیکی بسیار موفق برشمرد و گفت : کلاسهای الکترونیکی و پرسش و پاسخ همزمان با برگزاری در دانشگاه به صورت گسترده برگزار می شود.

وی شعار امسال دانشگاه را کیفیت گرایی همراه با ارتقاء سطح رضایت مندی دانشجویان نام برد و افزود : براساس ارتقاء سطح رضایت مندی موانع بر سر راه تحصیل دانشجویان برداشته شود.

موحدمنش در بخش دیگر افزود: بیش از 77 درصد کارکنان پیام نور دارای تحصیلات تکمیلی هستند و بالغ بر 3 هزار نفر اعضا هیات علمی با داشگاه پیام نور استان همکاری دارند و در چهار سال آینده بالغ بر 100 میلیار تومان برای ایجاد فضای آموزشی تدارک دیده شده است.

رئیس دانشگاه پیام نور تصریح کرد: 30 گرایش کارشناسی ارشد در این واحد تدریس می شود که افزایش 18 گرایش کارشناسی ارشد و 11 گرایش دکترا در دستور کارآینده قرار دارد و هر ساله هزینه های این دانشگاه 15 درصد افزایش دارد.