به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با مدیرکل، رؤسای ادارت و معاونین اداره کل فرودگاه‌های استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی در بخش‌های مختلف است که باید به منظور توسعه استان زیرساخت‌های مورد نیاز برای پیشرفت نیز فراهم شود.

وی نیروگاه اتمی را به عنوان یکی از ظرفیت‌های بسیار خوب استان برشمرد و اضافه کرد: استان بوشهر دارای بیش از 900 کیلومتر مرز دریایی است و مراکز بزرگ نفت و گاز و پتروشیمی در استان واقع شده است و در سطح بین‌الملل نیز دارای ظرفیت‌های بسیار زیادی است و این استان یکی استان بین‌المللی است.

فرودگاه‌ها نماد و ویترین توسعه و پیشرفت هر کشور است

امام جمعه بوشهر بر لزوم برخورداری استان بوشهر از فرودگاه‌های بسیار قوی و توانمند تاکید کرد و ادامه داد: فرودگاه‌های استان بوشهر باید با آخرین استانداردهای بین‌المللی فرودگاهی مطابقت داشته باشد.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به نقش بسیار مهم فرودگاه‌ها در توسعه و پیشرفت هر منطقه، اذعان داشت: در همه کشورهای جهان، فرودگاه‌ها نماد و ویترین توسعه و پیشرفت آن کشور هستند.

وی تصریح کرد: فرودگاه بوشهر یکی از قدیمی‌ترین فرودگاه‌های ایران است و هر چند در سال‌های اخیر پیشرفت خوبی داشته ولی با آن افق‌های آرمانی هنوز خیلی فاصله دارد که باید برای توسعه آن تلاش جدی صورت بگیرد.

روحیه کوتاه‌بینی در استان بوشهر از بین برود

نماينده ولي فقيه در استان بوشهر با اشاره به برنامه‌ریزی همه کشورهای پیشرفته برای روی مدیریت جامع فرودگاهی، خاطرنشان ساخت: داشتن فرودگاه‌هایپیشرفته و ایمن بیانگر مدیریت کارآمدتر و نشان دهنده توسعه‌یافتگی است.

وی ادامه داد: در گذشته کوتاه بینی و کوچک بینی به استان بوشهر خیلی لطمه وارد کرده است که باید این روحیه از بین برود و شاهد حاکمیت بلندنظری در استان باشیم که به توسعه و پیشرفت استان کمک کند.