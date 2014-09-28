آمار روحانیان رزمنده اردبیل تکمیل می شود/ضرورت همکاری دستگاه ها

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الیاس نجاری بعد از ظهر یکشنبه در نشست مشترک با اصحاب رسانه تصریح کرد: با وجود پژوهش دو ساله در شناسایی این گروه فعلا آمار روحانیان رزمنده کامل نشده است.

وی با یادآوری این نکته که در مقطع آغاز پژوهش ها هیچ دستگاه و نهادی آمار دقیق را در اختیار نداشت، تاکید کرد: با تلاش منسجم توانستیم فقط 351 نفر از روحانیان رزمنده که در جبهه جنگ حضور داشتند را شناسایی کنیم.

حجت الاسلام نجاری افزود: با 260 روحانی در این مدت مصاحبه شد و تمامی اسناد، مدارک و خاطرات حضورشان در دوران دفاع مقدس را جمع آوری کردیم.

وی با بیان اینکه برخی روحانیان حاضر به مصاحبه نبودند، ادامه داد: یک تعداد از روحانیان غیر ملبس نیز در لیست ذکر شده اعلام نشده است.

مسئول سازمان بسیج طلاب و روحانیون استان معتقد است رقم روحانیان رزمنده استان به مراتب بیشتر از تعداد شناسایی شده است و پژوهش برای شناسایی این گروه به قوت خود باقی است.

وی با بیان اینکه 23 تن از روحانیان بیش از دو سال در جبهه حق علیه باطل حضور داشته اند، تصریح کرد: بیشترین حضور به مدت هفت سال و دو ماه برای روحانی حسین رحیمی از شهرستان مشگین شهر ثبت شده است.

حجت الاسلام نجاری تاکید کرد: در بین افراد شناسایی شده روحانی با جانبازی 70 درصد نیز داریم و در مجموع 30 روحانی جانباز شناسایی شده است.

وی به ادامه این روند اشاره کرد و خواستار مشارکت دستگاه های مختلف در تکمیل آمار موجود شد.