به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی درهمی ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت آغاز هفته گردشگری در محل مجموعه سپاد مشهد، گفت: 10 هزار نفر از ایثارگران در منطقه تجاری گردشگری سپاد سهام دار هستند.

مدیرعامل منطقه گردشگری سپاد با بیان اینکه این منطقه گردشگری تجاری هیچ سهامدار ممتاز ندارد، افزود: بیش از 10 میلیون متر مربع از اراضی شمال غربی مشهد مقدس و 2 میلیون متر مربع از منطقه گردشگری سپاد مشهد از سوی این منطقه گردشگری آماده سازی شده است.

وی با اشاره به اینکه بازار بین‌المللی خیام و مجتمع تجاری گردشگری الماس شرق مشهد در ردیف موفق‌ترین مراکز تجاری در سطح کشور هستند، بیان کرد: این دو مجتمع با جلوه‌های هنر معماری ایرانی اسلامی ساخته شده است و مجتمع تجاری الماس شرق روزانه 132 هزار نفر بازدید کننده دارد.

مدیر عامل منطقه گردشگری سپاد با بیان اینکه در ایام اوج سفر، 250 هزار نفر از زائران و مجاوران بارگاه رضوی از منطقه تجاری گردشگری سپاد مشهد بازدید می‌کنند، گفت: براساس داده‌های آماری 31 درصد از بازدید کنندگان از مجتمع تجاری گردشگری سپاد مشهدی و 69 درصد زائران بارگاه حضرت رضا(ع) هستند.

وی افزود: همچنین براساس نظر سنجی‌های صورت گرفته منطقه گردشگری سپاد پس از حرم مطهر رضوی در رتبه دوم بازدید قرار گرفته است و اکثر زائران از این منطقه گردشگری بازدید به عمل می‌آورند و در همین راستا به دنبال افزایش ظرفیت میزبانی در این منطقه گردشگری هستیم.

درهمی با تاکید بر اینکه جاذبه‌های گردشگری این منطقه تجاری گردشگری مبتنی بر تجارت و تحقیقات است، گفت: در حال حاضرمجتمع گردشگری وصال، بازار بزرگ خیام، پارک ساحلی آفتاب، شهر بازی سرزمین خورشید، شهربازی سرزمین عجایب، سیرک دائمی ملل و سینمای پنج بعدی در دل منطقه گردشگری و تجاری سپاد در حال فعالیت است.

وی افزود: بزرگ‌ترین نمازخانه کشور با متراژ 7 هزار متر مربع در مجتمع تجاری گردشگری الماس شرق ساخته شده است که در این نمازخانه برنامه‌های متعدد مذهبی در ایام مذهبی برگزار می‌شود.

درهمی به پروژه‌های در دست ساخت از سوی منطقه تجاری گردشگری سپاد اشاره کرد و افزود: پروژه شبیه ساز سقوط آزاد، باغ پرندگان، توسعه پارک ساحلی آفتاب، توسعه نیروگاه تولید همزمان برق و حرارت با عنوان "رنگین کمان"، برج بازار بین المللی خاورمیانه، مجتمع تجاری ستاره شهر از جمله پروژه‌های در دست ساخت از سوی منطقه تجاری گردشگری سپاد است.

مدیرعامل منطقه گردشگری سپاد در توضیح پروژه شبیه‌ساز سقوط آزاد این مجموعه گفت: این پروژه مشابه داخلی ندارد اما مشابه این پروژه در خارج از کشور وجود دارد در این پروژه تفریحی افراد تجربه پرواز را کسب می‌کنند.

وی تصریح کرد: عملیات اجرایی پروژه شبیه ساز سقوط آزاد از اردیبهشت ماه آغاز شده است و تا پایان سال با اعتباری بالغ بر 6 میلیارد تومان به بهره برداری می‌رسد.

درهمی از افتتاح مجتمع مسکونی نوید در روزهای آتی خبر داد و گفت: این مجتمع با مساحت 20 هزار مترمربع به بهره برداری می‌رسد.

مدیرعامل منطقه گردشگری سپاد همچنین از ایجاد مرکز تجارت صنایع دستی ایران در این منطقه گردشگری خبر داد و گفت: احداث این مرکز اقدامی هوشمندانه در حوزه صادرات صنایع دستی به سایر کشور‌ها است.

وی افزود: یکی دیگر از اقدامات منطقه گردشگری سپاد ماندگاری بیشتر زائر در مشهد است چرا که در حال حاضر مدت زمان اقامت زائر در مشهد بین دو و نیم تا سه روز است.

درهمی با اشاره به این مطلب که صنعت گردشگری سومین صنعت درآمد زا در سطح جهان مطرح است، بیان کرد: ایران اسلامی جزو کشورهای نخست جهان در حوزه جاذبه‌های گردشگری است اما متاسفانه کشور ما در این حوزه توفیقات قابل توجهی به دست نیاورده است.

وی تصریح کرد: اگر به صنعت گردشگری در کشور توجه شود و بتوانیم با اقدامات کار‌شناسانه تعداد گردشگران خارجی را به 25 میلیون نفر برسانیم عدد بیکاری در کشور به صفر می‌رسد.