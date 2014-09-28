برخورد شدید سازمان بازرسی با مدیران متخلف ادارات/ زمین خواری از مهمترین جرائم کشور

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر سراج ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه روسای جدید و سابق سازمان بازرسی آذربایجان شرقی اظهار داشت: در حال حاضر زمین خواری در کشور یکی از مهم ترین جرائم کشور است که مقابله با این جرم، نیازمند عزم ملی و همگانی است.

وی مهمترین وظیفه سازمان بازرسی را مقابله با فساد اقتصادی در کشور عنوان کرد و گفت: علی رغم اینکه اکثریت مدیران جمهوری اسلامی ایران انسان هایی وارسته و سالم هستند ولی متاسفانه در بعضی موارد افرادی نیز پیدا می شوند که اقدام به زمین خواری و سوء استفاده از پست مدیریتی خود می کنند.

سراج در همین راستا ادامه داد: در خصوص چنین موضوعاتی با هیچ کسی تعارف نداریم و پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری با متخلفان به شدت برخورد می کنیم.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه برای سازمان بازرسی کل کشور مساله نظارت بیشتر از بازرسی اهمیت دارد تصریح کرد: مقابله با مفاسد اقتصادی بخصوص زمین خواری باید با جدیت هرچه تمام و با کمک تمامی دستگاه های اجرایی کشور صورت گیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه سخنان خود از افزایش مدیران متخلف در سال های گذشته خبر داد و افزود: برترین اولویت و هدف سازمان بازرسی کل کشور، اجرای فرامین رهبری و ایجاد جامعه ای به دور از هر گونه تخلف اداری و مفاسد اقتصادی است.