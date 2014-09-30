برخی به بحران آب توجهی ندارند/ باید با خشکسالی زندگی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید چیت چیان گفت: اگر هنر مدیریت مصرف آب و رفتار با طبیعت را بدانیم قطعا طبیعت بر ما سخت نخواهد گرفت، حتی در دورانی که با خشکسالی مواجه شویم.

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه مدیریت صحیح منابع آب تنها راه عبور از بحران کنونی است اظهارداشت: با توجه به خشکسالی کشور و کمبود آب قطعا مدیریت صحیح منابع آبی تنها راه عبور از بحران آب است.

چیت چیان با بیان اینکه ایران کشوری است که در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد افزود: قطعا با خشکسالی نمی توان مقابله کرد، اما باید با آن زندگی کنیم و اگر امروز دچار مشکل شده ایم قطعا به دلیل نوع رفتار انسان با منابع آبی است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مشکل کم آبی همواره تاکید می شود، اما برخی از هموطنان آنطور که باید به این مسئله توجه نمی کنند. وزیر نیرو به وضعیت زاینده رود اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه زاینده رود با کم آبی مواجه است اما عده زیادی در بالادست این حوضه آبی برنج کشت می کنند، در حالی که این محصول مختص اقلیم مرطوب مانند شمال کشور است.

چیت چیان تاکید کرد: باید در هر اقلیم و طبیعت مطابق شرایط آن عمل کنیم و به این توصیه در صنعت، کشاورزی و نوع مصرف خود توجه ویژه داشته باشیم.

وزیر نیرو تصریح کرد: اگر مدیریت صحیح در منابع آبی داشته باشیم، قطعا می توانیم از شرایط کنونی عبور کنیم. وی ابراز امیدواری کرد: تمام انسان ها به وی‍ژه مردم ایران به مسئولیت خطیری که در قبال طبیعت، محیط زیست و توجه به آب دارند به درستی عمل کنند تا بر این بحران بزرگ غلبه کنیم.

وی به حفاظت از منابع آبی تاکید کرد و گفت: وقتی صحبت از طبیعت می شود اولین چیزی که به ذهن انسان می رسد عنصر آب است، حتی در قرآن نیز به حفاظت از این مایه حیات تاکید شده است؛ بنابراین باید با برنامه ریزی و علم بر شرایط کنونی منابع آبی نسبت به مصرف این عنصر حیات اقدام کنیم.