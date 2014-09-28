ارائه بیش از 36 هزار نفر ساعت آموزش برای مدیران دستگاه های اجرایی کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فیروزی امروزیکشنبه در اختتامیه سلسله نشست های فرهنگی پژوهشی سنندج شناسی و تقدیر از استاد قطب الدین صادیقی که در سالن اجتماعات دفتر آموزش و پژوهش استانداری برگزار شد، گفت: گفتگوهای اندیشمندانه ای در قالب 20 جلسه تخصصی سنندج شناسی با حضور دکتر قطب الدین صادقی و سایر اساتید حوزه فرهنگ وهنر مطرح شد.

وی بیان کرد: در این نشست ها به موضوعات و مباحثی در خصوص نقش و اهمیت فرهنگ و هنر در توسعه جوامع و ضرورت توجه به اقتصاد و فرهنگ به خوبی پرداخته شد.

وی عنوان کرد: در طول 6 ماهه نخست امسال 36 هزار و 500 نفر ساعت دوره آموزشی برای مدیران و کارشناسان دستگاه های دولتی استان در موضوعات مختلفی اعم از اقتصادی، فرهنگی، محیط زیست، مباحث زیربنایی و تحول ادارای برگزار شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان میزان اعتبار پژوهشی استان در سال گذشته را 2 میلیارد تومان ذکر کرد و اظهارداشت: بالغ بر یک میلیارد از اعتبار پژوهشی استان تا پایان سال مالی(31 تیرماه 93) جذب شد.

فیروزی ادامه داد: از مجموع 161 طرح پژوهشی استان 41 طرح پژوهشی از طرف استانداری در اختیار پژوهشگران استان قرار گرفت.

وی اظهارداشت: در نخستین جلسه شورای اداری امسال استاندار کردستان راهبردهای اساسی استان را مطرح و بیان کردند که مدیریت استان باید مبتنی بر دانش و پژوهش باشد.

وی بیان کرد: استانداردر جلسه مذکور بر تحول درسیستم اداری استان به وسیله همگرایی و هم افزایی و هم اندیسی نخبگان با مدیران استان تاکید کردند.

در این مراسم از طرف استانداری کردستان، شهرداری سنندج و خانه هنرمندان استان با دادن لوح تقدیری از از استاد قطب الدین صادقی تجلیل به عمل آمد.