فاطمه رخشانی و سیامند رحمان عازم آلمان می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون جانبازان و معلولان، دکتر فاطمه رخشانی، نایب رئیس کمیته ملی پارالمپیک ایران با اعلام این خبر گفت: این گردهمایی به مدت دو روز و نیم در شهر برلین برگزار می شود و طی آن، مباحث مختلف و پیشنهادی کشورها در چهار گروه متشکل از نمایندگان و کارشناسان کشورهای عضو، مورد بررسی قرار می گیرد که ماحصل آن به تدوین برنامه ده ساله آینده IPC منجر خواهد شد.

وی افزود: جلسات کارشناسی این گردهمایی، طی روزهای 11 و 12 مهر ماه برگزار می شود و روز 13 نیز مراسم اختتامیه و نیز ضیافتی به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد تاسیس IPC برگزار خواهد شد.

نایب رئیس کمیته ملی پارالمپیک خاطر نشان کرد: کمیته ملی پارالمپیک ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای عضو و فعال در جنبش پارالمپیک، پیشنهاداتی به منظور درج در برنامه ده ساله IPC ارائه داده که با استقبال روبرو شد و در جلسات کارشناسی، از این برنامه ها دفاع می کنیم.

دکتر رخشانی افزود: از برنامه های پیشنهادی ایران می توان به کمک برای گسترش ورزش همگانی علاوه بر ورزش قهرمانی، که این مساله نه تنها به عنوان پیشنهاد برای IPC ارائه شده، بلکه به عنوان یکی از اهداف مهم کمیته ملی پارالمپیک ایران نیز در حال اجرا و برنامه ریزی است. دومین پیشنهاد ایران، نظارت عادلانه IPC بر کمیته های ملی پارالمپیک بر اساس شرایط منطقه ای و امکانات در اختیار است، به این معنی که در اختصاص دادن امکانات به کشورهای عضو، عدالت رعایت شود و مورد دیگر پیشنهادی از سوی کمیته ملی پارالمپیک ایران، بحث گسترش جنبش پارالمپیک از طریق رسانه ها و ارائه راهکارهایی در این زمینه است.

وی اعلام کرد: سیامند رحمان، ملی پوش قهرمان رشته وزنه برداری نیز به عنوان نماینده ورزشکاران ایران، در این گردهمایی حضور می یابد.

گردهمایی اعضای کمیته بین المللی پارالمپیک از 11 تا 13 مهر ماه به میزبانی کشور آلمان و در شهر برلین، جریان خواهد داشت.

