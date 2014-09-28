ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با زبان هنر اثرگذار و ماندگار است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید جواد هاشمی در دیدار با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی که در بنیاد شهید انجام شد، افزود: رسالت بنیاد شهید و امور ایثارگران ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است و در این حوزه دستگاه‌های فرهنگی به ویژه فرهنگ و ارشاد اسلامی بیشترین تعامل را می‌توانند در زمینه ترویج این فرهنگ اسلامی داشته باشند.

وی اضافه کرد: فرهنگ ایثار و شهادت فرهنگ نجات بخش برای جامعه اسلامی در برابر تمامی تهدیدات دشمنان است که امروز با زبان هنر و فرهنگ به خوبی می‌توان از لحاظ مفهومی بحث شهید و شهادت را به جامعه معرفی کرد.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران قم ادامه داد: قم ام القرای جهان اسلام است و باید در این عرصه نیز بعنوان یک الگو برای سایر استانها مطرح باشد لذا تعامل با دستگاه‌های فرهنگی در دستور کار بنیاد برای ترویج هرچه کیفی تر فرهنگ ایثار و شهادت است.

سردار هاشمی تاکید کرد: اهمیت ترویج این فرهنگ باعث شده تا 25 درصد بودجه فرهنگی دستگاه‌ها صرف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت شود، فرهنگی که موجب پیروزی ما در طول هشت سال دفاع مقدس علیه دشمنان و استکبار جهانی شد.

وی اظهار داشت: این فرهنگ درس ایثار و مقاومت را به نسل انقلاب می‌آموزد تا با حفظ ارزش‌ها و استقلال کشور را توسعه دهد و پرچم اسلام را بر بلندای قله‌های موفقیت به اهتزاز درآورد.

استفاده از ظرفیت فرهنگ ایثار و شهادت در تغییر فرهنگ جامعه

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این دیدار گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با عقد تفاهم نامه‌ای می‌توانند در حوزه ایثار و شهادت در بخش هنری کارهای ارزنده و موثری را ارایه نمایند.

حجت الاسلام عبدالرضا ایزدپناه افزود: چنانچه کار در راستای ایثار و شهادت با اخلاص دنبال شود کار ماندگار و اثرگذاری خواهد بود ظرفیت فرهنگ ایثار و شهادت در تغییر فرهنگ جامعه مورد توجه مقام معظم رهبری است.

وی تأکید کرد: این ظرفیت باید با محوریت بنیاد شهید و با همکاری دستگاه‌های فرهنگی بررسی و بهره برداری شود، شهید و شهادت در اوج قرار دارد و باید تمامی بسترها فراهم شده باشد تا این نتیجه حاصل آید.

در این نشست که با حضور معاونان پژوهش و فرهنگی و معاونان فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد تعاملات دو دستگاه در خصوص ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بررسی شد.

