به گزارش خبرنگار" مهر" اين رقابتها با حضور 5 تيم خارجي ازكشورهاي افغانستان، ازبكستان، پاكستان، لبنان، عراق ودوتيم بزرگسالان وجوانان ايران درگروههاي آقايان وبانوان به مدت سه روزدرمجموعه ورزشي آزادي برگزارشد.
تيم ازبكستان دراين رقابتها به عنوان قهرماني رسيد، تيم قايقراني بزرگسالان كشورمان دوم شد وتيم جوانان نيزبعنوان سومي رسيد.
بعدازظهر امروز و درهتل المپيك
مراسم اختتاميه رقابتهاي قايقراني قهرماني غرب آسيا و آسياي ميانه برگزارمي شود
مراسم اختتاميه رقابتهاي قايقراني قهرماني غرب آسيا و آسياي ميانه امروز ساعت 15 درهتل المپيك برگزار مي شود.
به گزارش خبرنگار" مهر" اين رقابتها با حضور 5 تيم خارجي ازكشورهاي افغانستان، ازبكستان، پاكستان، لبنان، عراق ودوتيم بزرگسالان وجوانان ايران درگروههاي آقايان وبانوان به مدت سه روزدرمجموعه ورزشي آزادي برگزارشد.
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