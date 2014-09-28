19300 نفر طی 6 ماهه نخست سال در قم خون اهدا کردند

علیرضا کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طی 6 ماهه نخست سال 22 هزار و 720 نفر به اداره کل انتقال خون جهت اهدای خون مراجعه کردند که از این تعداد 19 هزار و 352 نفر موفق به اهدای خون شدند.

وی گفت: از اهدا کنندگان خون طی 6 ماهه نخست سال، 895 نفر اهدا کننده خانم بودند که معادل چهار و 6 دهم درصد از اهدا کنندگان خون را تشکیل می دهند.

معاون فنی اداره کل انتقال خون استان قم ادامه داد: این نسبت اهدا کنندگان خانم نسبت به مدت مشابه سال قبل 6 دهم درصد رشد داشته است.

وی بیان کرد: در خصوص تعداد اهداکنندگان نیز پنج و 2 دهم درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

کبیری گفت: نزدیک به 6 هزار واحد خون و فرآورده های آن طی 6 ماهه نخست سال به مراکز انتقال خون شهرهای متقاضی ارسال شده است که نسبت به مدت مشابقه سال قبل 19 و نیم درصد رشد داشته است.

