تقدیر از مواضع رئیس جمهور در نیویورک و واکنش به اظهارات دیوید کامرون

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان به مسئولین دولتی تذکر شفاهی دادند.

ابراهیم کارخانه ای نماینده مردم همدان در تذکر شفاهی گفت: در حالی که در موج چهارم تحول جهانی، جمهوری اسلامی ایران تحت هدایت های رهبری چون نگینی درخشان در معادلات سیاسی جهان می درخشد شایسته است مسئولین در برخورد با قدرت های ورشکسته با اقتدار عمل کنند.

وی افزود: ضروری است که در ادامه مذاکرات در دفاع از حقوق هسته ای ملت در دستیابی به 190 هزار سو غنی سازی ذره ای از منافع ملت کوتاه نیایند.

همچنین علی رضا منظری توکلی نماینده مردم کرمان در تذکر شفاهی با اشاره به اظهارات نخست وزیر انگلستان گفت: اظهارات دیوید کامرون نشان داد که انگلیس خبیث و دنباله روی بی اراده آمریکا و رژیم صهیونیستی واقعیت جمهوری اسلامی ایران را درک نکرده است.

وی افزود: از مواضع رئیس جمهور در دفاع از استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و محکومیت عملکرد آمریکا و انگلیس نیز تشکر می کنیم.

به گزارش مهر احمد آریایی نژاد نماینده مردم ملایر نیز در تذکر شفاهی گفت: دولت و صدا و سیما درباره پیگیری بودجه مناسب برای گسترش شبکه های گیرنده دیجیتال در شهرستان ها اقدام نمایند.

وی افزود: رو آوردن مردم به ماهواره برای گرفتن برنامه های مختلف تلویزیونی است که برای حل این مسئله دولت باید بودجه لازم را اختصاص دهد.

وی همچنین در تذکری به بانک مرکزی و وزیر اقتصاد گفت: بالا بردن سود سپرده های بانکی خیانت به تولید است باید این سم مهلک از اقتصاد کشور دور شود.

غلامعلی جعفرزاده ایمن ابادی نماینده مردم رشت نیز در تذکر شفاهی گفت: در کمال تاسف دیوید کامرون در سازمان ملل سخنانی مطرح کرد که نشان از مداخله استعمارگر پیر داشت.

وی افزود: مردم همانگونه که در 35 سال گذشته اقدام کرده اند این بار نیز به موقع پاسخ دندان شکن به انگلیس خواهند داد.

وی همچنین از مواضع رئیس جمهور در سازمان ملل تشکر کرد.

این نماینده مجلس در تذکری به وزارت کشور خواستار رفع مشکلات آتش نشانان، تامین نیروی کارآمد، دستگاه های پیشرفته اطفای حریق، تجهیزات مناسب و تعیین چارت سازمانی در این سازمان ها و نیز راه اندازی ایستگاه های آتش نشانی در روستاها شد.