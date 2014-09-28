آمریکا عامل افزایش تهدیدهای داعش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه، آمریکا را عامل تهدید فزاینده داعش خواند.

وی گفت: واشنگتن به علت توجه نکردن به پیشنهادهای مسکو در زمینه متحد کردن تلاشهای ضد تروریستی و در پیش گرفتن سیاست استاندارد دوگانه سبب شده است تا جامعه بین المللی از تهدید فزاینده ظهور داعش در منطقه غافل شود .

لاوروف در مصاحبه با شبکه 5 روسیه اظهار داشت: غربی ها پس از انتشار صحنه های وحشتناک اعدام اتباع آمریکایی بر روی صفحات تلویزیونهای جهان به عمق وخامت اوضاع پی بردند، چرا آمریکایی ها هرگز قبل از آن به این تهدید بزرگ توجه نکرده بودند؟‌ چون آنها در برابر مقوله مبارزه با تروریسم سیاست یک بام و دو هوا و معیاری دوگانه را دنبال می کردند.

وی افزود: اکنون شاهد هستیم که ائتلافی برای مبارزه با تروریسم شکل گرفته است . اگرچه دیر شده ولی باز هم از هیچ بهتر است.

لاوروف با حمایت از کمک کشورهای غربی به دولت مشروع عراق گفت: اگر دیگر کشورهای غربی به ویژه آنها که از منابع لازم برخوردارند ، آماده کمک به دولت مشروع عراق هستند روسیه از آنها استقبال می کند.

وزیر خارجه روسیه خواستار جلب رضایت دولت سوریه از سوی آمریکا و متحدانش در صورت مبارزه با تروریسم در این کشور شد.