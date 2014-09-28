کاهش 100 درصدی تلفات دانش آموزی در مدارس حاشیه جاده های مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آفرین محمدزاده بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از طرح های ایمنی جاده های نوشهر با اشاره به اینكه دوربين هاي مذكور در محور قائمشهر- ساري، قائمشهر –بابل، آمل-بابل، گلوگاه-بهشهر نصب شده خاطرنشان کرد: اين سامانه تخلف سرعت لحظه اي و متوسط وسايل نقليه را ثبت كرده و توسط پليس راه كشور نسبت به اعمال جريمه اقدام مي شود.

محمدزاده با بیان آنکه سیستم های هوشمند جاده ای تاثیر بسزایی در کنترل ورود و خروج جاده ها و در راستای فرهنگ سازی و ایمنی خواهد داشت اضافه کرد: محورهاي اصلی استان توسط 44 دوربين تحت پوشش نظارت تصويري قرار دارد و 73 سامانه تردد شمار، تردد وسايل نقليه در محورهاي مواصلاتی استان را بصورت لحظه ای ثبت مي كنند.

حرکت رو به جلوی هوشمندسازی جاده های مازندران

وی تاکید کرد: با اقدامات صورت گرفته به جرات می توان گفت که هوشمندسازی جاده های مازندران به سمت رو به جلو در حرکت است و جاده های استان بصورت مانیتورینگ کنترل خواهد شد.

وی با اشاره به نصب سیستم دبلیو.آی.ام در حوزه تردد باری گفت:سیستم توزین در حال حرکت و باسکول هوشمند کامیونها در ابتدای پلیس راه ها و در فاصله چند کیلومتر مانده به پاسگاه ها در دو محور هراز و سوادکوه نصب می شود که اضافه بار و مشکلات آن بصورت پیامک به پاسگاه های پلیس راه ها قبل از ورود کامیون ها اطلاع رسانی خواهد شد.

محمدزاده در بخش دیگر ارتقاي فرهنگ استفاده از كلاه ايمني بين راكبين موتور سيكلت را از برنامه های اداره کل حمل و نقل و پایانه های مازندران برشمرد و افزود: توزيع رايگان كلاه ايمني و برنامه سازی در مسیر فرهنگ سازی در جهت کاهش تلفات راکبین موتورسیکلت خواهد بود.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های مازندران خاطرنشان کرد: خوشبختانه تلفات دانش آموزی در مدارس حاشیه جاده ها از کاهش صد در صدی برخوردار بوده و هیچ موردی در این خصوص وجود ندارد.

وی با اشاره به فعالیت 132 شرکت در بخش حمل و نقل کالا و 158 شرکت در بخش حمل و نقل مسافربری در مازندران گفت: در جهت ساماندهی پایانه ها استفاده از توان شهرداری ها در شهرهای بالای 50 هزار نفر در اولویت برنامه های توسعه پایانه ها و حمل و نقل مسافری قرار دارد و شهرداری ها در خصوص ساخت و ساز پایانه ها مشارکت خواهند کرد و هدف ارائه خدمات مناسب به مسافرین است.

مازندران پرترددترین محورهای استانی کشور

محمدزاده با اشاره به سهم تردد در استان به نسبت کشور اظهار داشت: مازندران از لحاظ سهم تردد با بیش از 11 درصد از سهم کشور پرترددترین محورهای استانی کشور محسوب می شود.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های مازندران افزود: متاسفانه این حجم تردد با زیرساخت های جاده ای استان تناسب ندارد و باید در این خصوص اجرای طرح های زیرساختی جاده توسط متولیان امر سرعت بیشتری یابد.

وی در ادامه با اشاره به طرح نوسازی ناوگان مسافری و باری عنوان داشت: جلسات متعددی با بانک های عامل صورت گرفته و تسهیلات وام با مشارکت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و دوره پرداخت پنج ساله به منظور خروج ناوگان فرسوده و در راستای افزایش سطح خدمات به مسافران و ایمنی و بهره‌وری از ناوگان مسافری مناسب در حمل و نقل جاده‌ای به متقاضیان اعطا می‌شود.

وی افزود: در بحث ناوگان سنگین هم خوشبختانه بحث واردات خودروهای کامیون با کارکرد زیر سه سال مورد مصوب سازمان قرار گرفته و با توجه به عمر بالای 20 سال ناوگان کامیون و مینی بوس در کشور، اجرای این طرح تاثیر بسزایی در نوسازی ناوگان خواهد داشت.