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۶ مهر ۱۳۹۳، ۱۵:۰۴

خدابخش:

مرکز تولید دارو از ذرت در اردبیل راه اندازی می شود/ اختصاص 10 میلیارد ریال برای تولید گیاهان دارویی

مرکز تولید دارو از ذرت در اردبیل راه اندازی می شود/ اختصاص 10 میلیارد ریال برای تولید گیاهان دارویی

اردبیل – خبرگزاری مهر: استاندار اردبیل از راه اندازی مرکز تولید دارو از ذرت در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش بعد از ظهر یکشنبه در نشست مشترک با مسئولان جهاد دانشگاهی استان تصریح کرد: سرمایه‌گذار برای ایجاد این مرکز تولید در استان اعلام آمادگی کرده که با انجام مذاکرات و توافق با وی شاهد راه‌اندازی این مرکز در استان خواهیم بود.

وی از خرید زمین برای این مجموعه خبر داد و گفت: حمایت لازم از سرمایه گذار برای انجام بهینه طرح صورت خواهد گرفت.

خدابخش استان اردبيل را مستعد توليد و پرورش گياهان دارويی دانست و افزود: باید با تحقیقات علمی و پژوهشی راهكارهای جديد و مطمئن برای توسعه  و توليد گیاهان دارویی انجام شود.

استاندار اردبیل در ادامه صحبت های خود از اختصاص 10 میلیارد ریال اعتبار برای تولید گیاهان دارویی در شهرک صنعتی اردبیل خبر داد و تاکید کرد: توسعه گیاهان دارویی از اولویت‌های بسیار مهم در استان است.

رئیس شورای اداری استان معتقد است با توسعه این بخش می توان رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی را در منطقه شاهد بود.

خدابخش به ورود جهاددانشگاهی استان اردبيل در امر توليد و تحقيقات گياهان دارويي اشاره کرد و بیان داشت: باید با استفاده از متخصصان امر برای نهادينه كردن كشت و تولید گیاهان دارویی گام‌های اساسی برداشته شود.

وی اضافه کرد: جهاددانشگاهی و ساير مراكز آموزش عالی بايد با تحقيق و پژوهش نسبت به معرفی گونه‌های پرمحصول و مقاوم در برابر سرما و كم‌آبی اقدام نمايند و در اين تحقيقات، احيای جنگل فندقلو بايد در اولويت باشد.

استاندار اردبیل اولين گام برای افزايش سطح زيركشت فندق در استان اردبيل، وارد كردن فندق در سبد غذايي مردم و صنايع غذایی برشمرد.

وی افزود: برای تحقق اين امر ايجاد بسترهای لازم از جمله كارخانه تبديلی فندق و تبيين مزايای كشت فندق برای كشاورزان و باغداران لازم است تا به این ترتیب مردم برای كاشت اين محصول اقدام نمايند.

کد مطلب 2379439

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