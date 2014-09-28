مرکز تولید دارو از ذرت در اردبیل راه اندازی می شود/ اختصاص 10 میلیارد ریال برای تولید گیاهان دارویی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش بعد از ظهر یکشنبه در نشست مشترک با مسئولان جهاد دانشگاهی استان تصریح کرد: سرمایهگذار برای ایجاد این مرکز تولید در استان اعلام آمادگی کرده که با انجام مذاکرات و توافق با وی شاهد راهاندازی این مرکز در استان خواهیم بود.
وی از خرید زمین برای این مجموعه خبر داد و گفت: حمایت لازم از سرمایه گذار برای انجام بهینه طرح صورت خواهد گرفت.
خدابخش استان اردبيل را مستعد توليد و پرورش گياهان دارويی دانست و افزود: باید با تحقیقات علمی و پژوهشی راهكارهای جديد و مطمئن برای توسعه و توليد گیاهان دارویی انجام شود.
استاندار اردبیل در ادامه صحبت های خود از اختصاص 10 میلیارد ریال اعتبار برای تولید گیاهان دارویی در شهرک صنعتی اردبیل خبر داد و تاکید کرد: توسعه گیاهان دارویی از اولویتهای بسیار مهم در استان است.
رئیس شورای اداری استان معتقد است با توسعه این بخش می توان رونق اقتصادی و اشتغالزایی را در منطقه شاهد بود.
خدابخش به ورود جهاددانشگاهی استان اردبيل در امر توليد و تحقيقات گياهان دارويي اشاره کرد و بیان داشت: باید با استفاده از متخصصان امر برای نهادينه كردن كشت و تولید گیاهان دارویی گامهای اساسی برداشته شود.
وی اضافه کرد: جهاددانشگاهی و ساير مراكز آموزش عالی بايد با تحقيق و پژوهش نسبت به معرفی گونههای پرمحصول و مقاوم در برابر سرما و كمآبی اقدام نمايند و در اين تحقيقات، احيای جنگل فندقلو بايد در اولويت باشد.
استاندار اردبیل اولين گام برای افزايش سطح زيركشت فندق در استان اردبيل، وارد كردن فندق در سبد غذايي مردم و صنايع غذایی برشمرد.
وی افزود: برای تحقق اين امر ايجاد بسترهای لازم از جمله كارخانه تبديلی فندق و تبيين مزايای كشت فندق برای كشاورزان و باغداران لازم است تا به این ترتیب مردم برای كاشت اين محصول اقدام نمايند.
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