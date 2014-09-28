مدال طلای اسماعیل عبادی نشان از پتانسیل بالای ورزش قزوین دارد

به گزارش خبرنگار مهر محمد مشهدی آقایی ظهر یکشنبه در نشست صمیمی با ورزش نویسان استان با اشاره به کسب نشان طلا توسط اسماعیل عبادی در رشته تیراندازی بخش کامپوند اظهارداشت: اداره کل ورزش و جوانان قزوین این افتخار بزرگ را به جامعه قزوین و مسئولین آن تبریک می گوید و بر این باور است که قزوین استعدادهای زیادی مانند اسماعیل عبادی دارد که در صورت حمایت مالی و معنوی این استعدادها شکوفا می شوند.

وی افزود: یکی از مهم ترین شاخص های وزارت ورزش و جوانان برای ارزیابی استان ها، مدال آوری در مسابقات است که با مدال اسماعیل عبادی در این مسابقات قزوین جزء استان های شاخص در کشور خواهد شد.

مشهدی آقایی اضافه کرد: ورزش قزوین پتانسیل این را دارد که در بین شش استان برتر کشور در بخش ورزش قرار گیرد؛ اما این مسئله نیازمند توجه و حمایت مسئولین از ورزش قزوین است.

مدیرکل ورزش و جوانان قزوین ادامه داد: رسانه ها نقش بسیار موثری در پیشرفت ورزش دارند زیرا آن ها با بیان بسیاری از نکات جا مانده در ورزش می توانند به اداره کل ورزش و جوانان قزوین و هم چنین به مخاطبان کمک کنند.

این مسئول تصریح کرد: رسانه ها در اداره کل ورزش و جوانان از جایگاه خاصی برخوردار هستند و در این راستا اولین کمیته از کمیته های ورزشی قزوین را به کمیته رسانه ها اختصاص خواهیم داد.

در این دیدار محمد رضا کاظمی استاد دانشگاه و از پیشکسوتان رسانه های ورزشی، محمد نوری روزنامه نگار ورزشی، رضا اولادی روزنامه نگار ورزشی و چند تن دیگر از ورزشی نویسان استان قزوین با بیان نظرات و راهکارهای خود خواستار همکاری و تعامل بیشتر با روزنامه نگاران ورزشی استان شدند.