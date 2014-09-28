حضور ظریف و علوی در صحن علنی مجلس/وزیرخارجه به ابهامات نمایندگان از ژنو تا وین 6 پاسخ می دهد

جواد کریمی قدوسی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر اظهار داشت: چندی پیش 6 سئوال از وزیر امور خارجه در صحن علنی مجلس از سوی نمایندگان به هیات رئیسه و کمیسیون امنیت ملی ارائه شد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با حضور آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و محمد حسین فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس این 6 سئوال تجمیع شده و متن مشترکی به وزیر امور خارجه ابلاغ شد.

کریمی قدوسی اظهار داشت: بر اساس آیین نامه زمان پاسخگویی به این 6 سئوال با توجه به اینکه تجمیع شده است دو برابر افزایش می یابد.

عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: قرار بود قبل از حضور ظریف در اجلاس نیویورک، وی برای پاسخگویی به این سئوالات در صحن علنی مجلس حاضر شود اما وزیر امور خارجه اعلام کرد که بعد از اجلاس سازمان ملل در مجلس حضور خواهد یافت بر این اساس سئوال نمایندگان که در خصوص توافق ژنو تا وین 6 است ظرف دو هفته آینده با توافق هیات رئیسه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت، این 6 سئوال از سوی 100 نفر از نمایندگان به هیات رئیسه ارجاع شده است.

وی همچنین از حضور وزیر اطلاعات برای پاسخگویی به سئوالات نمایندگان در جلسه علنی هفته آینده خبر داد.

کریمی قدوسی تصریح کرد: در جلسه مشترک با آقای لاریجانی و فرهنگی 24 سئوال از وزیر اطلاعات نیز تجمیع شده و در قالب 2 سئوال به وزیر ابلاغ شد.

وی ادامه داد: بر این اساس به کارگیری عناصر فتنه در دولت فعلی و آزادی مشکوک گروگان های نیروهای مسلح در شرق کشور در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.