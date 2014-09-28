یادگاران دفاع مقدس موازنه قدرت در جهان را به نفع اسلام تغییر دادند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی رزمجو پیش از ظهر در جمع پیشکسوتان و نخبگان بسیجی تنگستان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: این هفته یادآور رشادت‌ها و دلاورمردی‌های شهدا و رزمدگان و ایثارگران در دوران دفاع مقدس است که باید به خوبی به نسل جوان منتقل شود.

وی با اشاره به ترس و وحشت یورش برق‌آسای موشک‌های دور برد و میان برد نظام اسلامی، اضافه کرد: پاسداران و بسیجیان دریادل ایران اسلامی امنیت خشکی و دریا و مرزها را با قدرت بر عهده گرفته‌اند.

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای نخبه پروری در بسیج در عرصه‌های علمی، پژوهشی، هسته ای و سایر علوم مورد نیاز کشور، بیان داشت: حضور نخبگان بسیج در صحنه کمک بسیار زیادی به رشد و توسعه کشور کرده است.

پیشکسوتان بسیجی مظهر عینی و تجسم شعارهای انقلاب هستند

وی با بیان اینکه همه کارها با روش‌های مبتکرانه و خلاقانه نخبگان بسیجی میسر شده است، ادامه داد: از رسالت های مهم نخبگان بسیجی می‌توان به تضعیف اراده دشمن اشاره کرد که همه این دستاوردها را مرهون ایثارگری و رشادت‌های شهدا و امام شهدا و رهبر معظم انقلاب و خانواده‌های شهدا هستیم.

سردار رزمجو پیشکسوتان بسیجی را مظهر عینی و تجسم شعارهای انقلاب توصیف کرد و بیان داشت: پیشکسوتان دفاع مقدس سرشار از ایثار، فداکاری و شجاعت هستند و تجربیات بی‌نظیر و کمیاب دارند که باید به خوبی به نسل جوان منتقل شود.

وی صدور فرهنگ و ویژگی‌های ناب انقلاب اسلامی به سراسر جهان را به عنوان نتیجه حضور پیشکسوتان بسیج در دفاع مقدس و حماسه‌های سلحشوری آنها عنوان کرد و گفت: فرهنگ ایثار و از خود گذشتگی معادلات سیاسی و نظامی استکبار درنوردیده است.

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران تاکید کرد: پیشکسوتان بسیجی و یادگاران دفاع مقدس موازنه قدرت در سطح جهان را به نفع دین مبین اسلام تغییر دادند.