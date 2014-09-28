کشف بیش از 880 هزار لیتر سوخت قاچاق در هرمزگان/ 19 هزار تماس با 110

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله حسن زاده مقدم ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر گفت: در شهریور ماه سال جاری مجموعا 2 هزار و 161 طرح (کشوری، استانی و عملیات روزانه) برابر کتاب جامع اجرایی با مصادیقی همچون "مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی، پاکسازی نقاط آلوده، دستگیری معتادان پر خطر، کنترل محورهای مواصلاتی استان و مقابله با توزیع و تولید کنندگان مواد مخدر، قاچاق کالا، انسان و احشام، دستگیری سارقان و متهمان فراری و تحت تعقیب" در سطح استان اجرا شده است.

وی با اشاره به رکورد دار بودن استان در زمینه کشف قاچاق سوخت در کل کشور تصریح کرد: در بحث مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی طی توقیف386 دستگاه خودرو حامل سوخت قاچاق، انهدام 4 باند و دستگیری 298 قاچاقچی، 883 هزار و 626 لیتر سوخت قاچاق در شهریور ماه امسال کشف شده است.

حسن زاده در ادامه بیان داشت: در طرح های مقابله ای با قاچاق کالا، ارز و احشام نیز که در این مدت انجام شد، مأموران انتظامی هرمزگان موفق شدند، بیش از سه میلیون قلم انواع کالاهای قاچاق و یک هزار و 196 رأس گوسفند قاچاق کشف، 258 قاچاقچی کالا و 35 قاچاقچی احشام را دستگیر و در مجموع 293 دستگاه خودرو در این رابطه توقیف کنند.

این مسئول انتظامی با تأکید بر استمرار طرح های عملیاتی و اراده مصمم مجموعه انتظامی استان در اجراء هر چه بهتر طرح ها خاطر نشان کرد: پلیس همیشه آماده است در جهت ارتقاء امنیت اجتماعی، آسایش و رفاه عمومی شهروندان با هرگونه هنجار شکنی، قاچاق، اخلال گری در جامعه برخورد جدی و قاطع کند.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان هرمزگان از تماس تلفنی 19 هزار و 960 نفر از شهروندان با مرکز فوریت های پلیسی 110 استان در شهریور ماه امسال خبر داد.

حسن زاده در این رابطه اظهار داشت: در شهریور ماه سال جاری 19 هزار و 960 مورد تماس تلفنی شهروندان با مرکز فوریت های پلیسی برقرار که از این تعداد 9 هزار و 207 مورد عملیاتی و منجر به حضور مأموران در صحنه و ارائه خدمات پلیسی و 9 هزار و 307 مورد آن راهنمایی و ارشاد شده است و یک هزار و 446 مورد نیز غیر قابل رسیدگی بوده است.

معاون عملیات هرمزگان افزود: در مدت یاد شده کاربران سایت کنترلی مرکز فرماندهی و کنترل استان با 806 نفر از شهروندان در خصوص رضایتمندی آنان از عملکرد پلیس 110 تماس حاصل کرده اند و تنها 5 درصد آن ها از عملکرد مأموران 110 اعلام نارضایتی کرده اند که در این رابطه با مأموران قاصر برخورد انضباطی صورت گرفته است.

سرهنگ حسن زاده با بیان اینکه در شهریور ماه سال جاري كاربران پليس هاي تخصصي در رصد از سامانه پايش تصويري موفق به توقيف 50 دستگاه خودرو داراي دستور توقيف از مقام قضايي، یک دستگاه خودرو فاقد پلاك و 206 دستگاه خودرو با خلافی بیشتر از یک میلیون تومان شدند، خاطرنشان کرد: در رصد ترافيك و رفع گره های ترافيكی نیز 55 مورد به پليس راهور اعلام كه منجر به روانسازي ترافيك شد.

این مسئول انتظامی در پایان تصریح کرد: شهروندان می توانند هر گونه انتقاد و پیشنهاد خود از عملکرد پلیس را از طریق سامانه پيام كوتاه 300051110 معاونت عمليات ناجا و شماره تلفن 197 به فرماندهان و مسئولان نیروی انتظامی انعکاس دهند.