به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدیان ظهر یكشنبه در شهرك دانش و سلامت مشهد در جمع خبرنگاران اظهار كرد: همزمان با اجراي طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت غربالگری برای سالمندان در خراسان رضوی در 12 شهرستان انجام می شود.

مدیر سلامت جمعیت خانواده و مدارس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: پزشكان در مراكز درمانی و پایگاه های بهداشتی استان سالمندان را تحت معاينات لازم قرار می دهند.

وي ديابت، فشار خون و مشكلات قلبی عدم تعادل، اختلالات بینایی، سرگیجه، مشکلات سیستم ادراری، اختلالات شنوایی و مشکلات استخوانی را ازعمده مشكلات سلامت در اين دوره از زندگی عنوان كرد.

احمدیان عنوان كرد: باخرز، بردسکن، تایباد، سرخس، تربت جام، چناران، فریمان، کاشمر، خلیل آباد، درگز ، کلات و قوچان از شهرستان‌هایی در استان هستند كه سالمندان در آنها آموزش خود مراقبتی می‌بینند.

وی ادامه داد: 7.8 درصد از جمعیت استان خراسان را سالمندان تشكیل می دهند كه مشهد بیشترین جمعیت سالمند را دارد.

مدیر سلامت جمعیت خانواده و مدارس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان ضرورت توجه به ارتقا سلامت سالمندان گفت: جمعیت سالمندی در كشور رو به افزایش است و نیاز است تا به این مهم توجه بیشتری شود.

پنجم تا یازدهم مهر ماه هفته سلامت سالمندان نامگذاری شده و سالمندان و سبک زندگی سالم، سالمندان و سازمانهای مردم نهاد، سالمندان و حمایتهای اجتماعی و قانونی، سالمندان و ارتقای سلامت، سالمندان و شهرهای دوستدار سالمند، سالمندان و کرامت اجتماعی و سالمندان و خانواده از عناوین هفته سالمندان است.