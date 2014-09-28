به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله ایوبی در مراسم امضای تفاهمنامه میان سازمان سینمایی و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی گفت: با شناختی که نسبت به امیر دریادار سیاری فرمانده ارتش جمهوری اسلامی پیدا کردم و با توجه به جلسات متعددی که خدمت او و همکارانشان رسیدم این مجموعه را سرشار از اراده دیدم و امیدوارم این تفاهمنامه به بهترین نحو ممکن عملیاتی شود.

وی با اشاره به حضور خود در راهیان نور دریایی و آشنایی با گوشه ای از رشادت های رزمندگان این نیرو در دوران دفاع مقدس توضیح داد: در جزیره خارک دیدم که آسایش امروز ما به دلیل رشادت های نیروی دریایی است. حفاظت از این جزیره یک اقدام سترک و فراموش نشدنی است و این رشادت ها موجب شده یک روز هم صادرات نفت ما قطع نشود.

رییس سازمان سینمایی تاکید کرد: مردم ما رشادت های نیروی دریایی را به دلیل محدودیت سینمای ایران از منظر امکانات ندیده اند و برای سینماگران تولید چنین فیلم هایی بدون وجود امکانات لازم دشوار است.

ایوبی با اشاره به ایجاد بسترهای مناسب به منظور همراهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی برای تولید فیلم توضیح داد: امروز اگر جامعه سینمایی بدانند حمایت همه جانبه نیروی دریایی را داریم قطعا دین خود را به شهدای دریایی ادا می کنند.

وی با اشاره به ارتباط خود با بسیاری از بزرگان و جوانان سینماگر گفت: احساس دین به دفاع مقدس را در همه سینمای ایران می بینم و همه با غرور پای دفاع مقدس می ایستیم؛ سینماگران مصمم به تصویرکردن رشادت های این دوران خطیر در فضایی به دور از سیاست هستند و جامعه سینمایی برای این امر سر از پا نمی شناسند.

رییس سازمان سینمایی تاکید کرد: دفاع مقدس ما تفاوتش با همه جنگ ها این است که صرفا یک نبرد و پیروزی نبود بلکه خطوط جبهه های ما قطعه ای از بهشت و روابط بهشتین خداوند در دوران دفاع مقدس بر روی زمین دیده می شد. وقتی ادعا کنیم برای دفاع مقدس کاری کردیم که روابط بین مومنان و خانواده هایشان را به زیبایی به تصویر بکشیم.

به گفته وی، همه سینمای ایران با نگاه های مختلف می توانند وارد این عرصه شوند و قطعه بهشت را به تصویر بکشند.

ایوبی گفت: امیدواریم امروز سرآغاز یک اتفاق خوب برای سینمای ایران باشد و امضای تفاهم نامه میان سازمان سینمایی و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی را به فال نیک می گیریم.

رییس سازمان سینمایی با اشاره به حضور برخی سینماگران و اعضای خانه سینما در این مراسم این حضور را نشان از آمادگی سینمای ایران در تصویرگری رشادت های نیروی دریایی در قاب سینما قلمداد کرد.

سهم اندک شهدای دریا از سینما

امیردریادار حبیب الله سیاری نیز در این مراسم گفت: از دیدار شما خوشحالم و امیدوارم در آینده بیشتر چنین جمع هایی با حضور مدیران سینمایی و اهالی سینما تشکیل شود. فعالیت هایی که در طول دوران دفاع مقدس را که در نیروی دریایی مغفول مانده می توان از هنر سینماگران به مرز نمایش گذاشت و ما پیگیر این امر هستیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ادامه داد: تدبیر مقام معظم رهبری است که برای فرهنگسازی عرصه دریا باید بهره لازم را ببریم و هنر و بخصوص سینما در عرصه فرهنگسازی می تواند موثرترین ابزار باشد.

سیاری با اشاره به همکاری با آموزش و پرورش برای معرفی دریاها و سواحل کشور به دانش آموزان بر فرهنگسازی عرصه دریا تاکید کرد.

وی با بیان اینکه دریا برای ما منافع زیادی دارد و خیلی از مسائل کشور از این طریق قابل رفع است بیان کرد: گردشگری، انتقال فرهنگ از طریق دریا، کارایی ردفاعی، حفظ اقتدار کشور و استفاده از سواحل به منظور رفت و آمدها از کارکردهای موثر دریا است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی یادآور شد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند کشور ما سرزمینی دریایی است و استعمار به مرور زمان در طول تاریخ ما را از دریا دور کرده است. این در حالی است که دو سوم جمعیت دنیا کنار دریا زندگی می کنند و مهمترین شهرهای دنیا کنار دریا قرار دارد.

وی با طرح این پرسش که چقدر محصولات دریای در سبد خانواده وجود دارد؟ گفت: ما از دریا به خوبی استفاده نکردیم؛ مقام معظم رهبری در سال های اخیر تاکید فرمودند که سواحلمان را آباد و از امکانات دریایی برای پیشرفت کشور استفاده کنیم.

به گفته فرمانده نیروی دریایی، معظم له از سال60 دائم بر اهمیت دریا تاکید فرمودند و حضور ما در سواحل و دریا یک گنج است.

سیاری تصریح کرد: با توجه به صدور فرمان رهبری برای بازگشت به دریا تلاش می کنیم از امکانات این عرصه برای پیشرفت استفاده کنیم و معظم له در این رابطه به فرهنگسازی تاکید فرمودند. بسیاری از خانواده های شهدا گلایه دارند که چرا به شهدای دریا توجه نشده است. ما امروز در کف خلیج فارس شهید داریم و همه از اینکه به این بخش توجه نشده ناراضی هستند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه در سال های اخیر در عرصه دریا سریال و فیلم سینمایی ساخته نشده توضیح داد: در ابتدای جنگ تحمیلی، نیروی دریایی در 67 روز، نیروی دریایی عراق را شکست داد و اقتصاد دشمن را تعطیل و دو سکوی نفتی عراق را منهدم کرد. این عدم توجه به چنین رشادت هایی دور از انصاف است. امروز نیروی دریایی جمهوری اسلامی امنیت خلیج عدن را برقرار می کند و چه کسی می تواند 100 روز با تهدید دریانوردی کند؟ آیا به این موضوع پرداخته شده است؟

به گفته وی، در حماسه 34 روزه خرمشهر، محور کار نیروی دریای و تکاوران این نیرو بودند و راهبرد دشمن اینگونه شکسته شد اما در این باره اثری تولید نشده است. اگر امروز نیروی دریایی در دریاها حضور نداشته باشد تبادلات تجاری با مشکل دزدان دریایی روبرو می شود اما از سال 87 ما امنیت را برقرار و 2400 کشتی را حمایت کردیم.

سیاری با اشاره به پیشرفت های ادواتی نیروی دریایی و خودکفایی این نیرو خواستار توجه به این اقدامات شد. نیروی دریایی در ایام نوروز یکی از کشتی های ما را که 3000 کیلومتر از چابهار دور بود از دست دزدان دریایی نجات داد. پس از آن فیلم «کاپتان فیلیپ» را دیدم که گویی مبتنی بر عملیاتی بود که ما در نوروز انجام دادیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در عین حال گفت: کارکردن در دریا دشوار است و ساخت فیلم در این بخش سختی های خاص خود را دارد اما این اقدام ارزشمند بوده و امکانات نیروی دریایی در این زمینه در اختیار سینما است.

دریاد دار آل احمد معاون پژوهشی نیروی دریایی، ناخدا حامدی مدیر روابط عمومی نیروی دریایی، حجت الاسلام االمسلمین حسن زاده معاون فرهنگی نیروی دریایی، دریادار سیاری را در این دیدار همراهی می کردند.

گنجینه های بزرگی مغفول مانده است

محمد مهدی عسگرپور مدیرعامل خانه سینما نیز در این مراسم گفت: ای کاش در این جلسه امکان حضور سینماگران بیشتری بود و بیان فرمانده نیروی دریایی بسیار اثرگذار است. در اینجا با گنجینه بزرگی روبرو هستیم و همواره احساس می کنیم در این عرصه کم کار کردیم.

عسگرپور اظهار کرد: رضامندی اندک خانواده شهدا در عرصه دریایی به این بر می گردد که در این بخش نگاه استراتژیک نداریم اما خدارو شکر امروز مدیر و فرمانده علاقه مند داریم.

وی تصریح کرد: ساخت فیلم درباره دفاع مقدس و کارکردن در دریا دشوار است و دوستانی که در این عرصه کار کردند به دلیل سختی کار انگیزه های خود را از دست دادند چراکه کارکردن با نیروهای مسلح دشوار است .

کارگردان فیلم «مهمان داریم» با اشاره به دشواری های پیش روی خود در ساخت یک اثر دفاع مقدس گفت: در «گل های گرمسیری» نیروهای مسلح به ما تانک و نفربر ندادند و مجبور شدیم ابزار و ادوات را از پروژه سینمایی دیگر قرض کنیم که آن هم در سه روز اول بسیاری از این ادوات کارایی لازم را نداشت.

عسگرپور ادامه داد: بودجه فرهنگی کشور ما بسیار اندک است اما وقتی دو نهاد می خواهند با یکدیگر همکاری کنند حس سوء تفاهم شکل می گیرد اما من این جلسه را به فال نیک می گیرم.

وی گفت: در زمینه نیروی دریایی شاید خیلی اساسا فکر نکردیم اما در سینما، سینماگرانی مانند محمد بزرگ نیا را داریم که روی دریا فیلم ساختند.

مدیرعامل خانه سینما در پایان گفت: باید شرایط برای فیلمسازی در نیروهای مسلح به گونه ایی دیگر تعریف شود. باید از همفکری سینماگران استفاده کرد و کسانی که در این حوزه فعالیت داشتند می توانند تجربیات و پیشنهادات خود را در این عرصه بیان کنند.