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۶ مهر ۱۳۹۳، ۱۵:۱۴

جامع به مهر مطرح کرد:

احتمال وقوع رگبار برای جنوب و شرق فارس طی 48 ساعت آینده

احتمال وقوع رگبار برای جنوب و شرق فارس طی 48 ساعت آینده

شیراز – خبرگزاری مهر: مدیرکل هواشناسی از احتمال رگبار و رعد و برق در برخی مناطق جنوبی و شرقی استان فارس طی 48 ساعت آینده خبرداد.

عبدالکریم جامع در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: برای برخی مناطق جنوبی و شرقی استان طی 48 ساعت آینده در بعد از ظهر و اوایل شب در نقاط مرتفع احتمال رگبار و رعد و برق پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: در همین مناطق به خاطر انتقال جریانات مرطوب از خلیج فارس در ساعات اولیه روز مه رقیق دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی فارس با عنوان اینکه طی 48 ساعت آینده جو نسبتا پایداری برای استان پیش بینی می شود، گفت: برای شیراز هوای صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد متوسط وجود خواهد داشت.

جامع همچنین بیان کرد: در 48 ساعت آینده برای غرب استان نیز غبار پیش بینی شده است.

کد مطلب 2379485

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