طرح پژوهشی تاثیر استقرار زندانها در شهر بر پدیده حاشیه نشینی اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمید طهایی استاندار البرز به همراه 20 تن از مدیران کل استانی در محل ندامتگاه کرج حضور یافته و در خصوص مسائل فراروی زندانها به گفتگو نشستند.

طهایی استاندار البرز در این جلسه با تاکید بر ضرورت تلاش بیشتر برای کاهش جمعیت زندانیان گفت: ارتکاب به جرم در هر جامعه ای به عواملی بستگی دارد که شناخت و برنامه ریزی در جهت رفع این علل در کاهش جمعیت زندانها موثر است.



وی افزود: از سوی دیگر در سطح زندانها نیز باید بیش از همیشه تلاش کرد تا با تقویت جنبه های دینی ومذهبی و فعالیتهای اشتغال و حرفه آموزی به آنها کمک شود تا بعد از آزادی مجددا" مرتکب جرم نشوند و از سوی دیگر خدمات اجتماعی در سطح جامعه بایستی فرد و خانواده آسیب دیده را تحت پوشش خود در آورد.



استاندار البرز با اشاره به حاشیه نشینی در اطراف زندانها تصریح کرد: در برخی از مباحث اجتماعی آمده است که بروز زندان در شهر باعث حاشیه نشینی می شود که پژوهشی با همکاری استانداری و سازمان زندانها در حال انجام است و تا نهایی شدن آن نمی توان حکم درستی در این خصوص مطرح کرد.

انتقال زندانهای البرز به خارج شهر در هیئت دولت در حال پیگیری است

جبار باقری مدیر کل زندانهای استان البرز با بیان گزارشی از وضع موجود، گفت: زیر ساخت ها به منظور دست یابی به اهداف پیش روضعیف یوده و نیاز است زندانها به تکنولوژی برتر روز دنیا همچون دوربین های فوق پیشرفته مداربسته، خودروی ویژه زندانی بر و... مجهز شوند.



وی یادآور شد: طی دیدارها و نشست های تخصصی با مسئولین شهری و استانی، اتصال فاضلاب زندانها به اگوی شهری وانتقال زندانها به خارج از شهر و همچنین کاهش تردد زندانیان در مراکز درمانی مورد بحث وبررسی قرار گرفت که امروز مقرر است در حضور استاندار محترم نهایی شود.



وی در خصوص انتقال زندانها به خارج از شهر گفت: موضوع نظام مند انتقال زندانها به خارج از شهر نیازمند عزم ملی است که موضوع توسط مسئولین ارشد سازمانی در هیئت دولت در حال پیگیری است.



مدیر کل زندانهای استان البرز در ادامه با اشاره به سختی کار کارکنان خواستار تامین اعتبارات لازم در این زمینه شد و گفت ما باید قدردان این قشر زحمت کش و گمنام باشیم که با نگهداری و مدیریت بخشی از افراد بزهکار در تامین امنیت جامعه نقش آفرینی می کنند.



ضرورت تخصیص اعتبارات لازم و مشارکت دستگاهای اجرایی مرتبط



رضا شاکرمی دادستان عمومی و انفلاب کرج و رییس گروه حقوق شهروندی استان البرز در ادامه با اشاره به گزارش مدیرکل زندانها گفت: واضح است که زندانی و مجرمین ماحصل دستگاه قضا نیستند این مهم را نمی توان محدود به کارکرد یک یا چند نهاد دانست و نیاز به مشارکت جمعی دارد. بلکه افرادی که در زندان به عنوان متهم یا محکوم نگهداری می شوند شهروندان ما محسوب می شوند و لازم است همچون سایر افراد در جامعه بر اساس قانون زمینه رشد و ارتقای آنها را فراهم آوریم.



دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز تصریح کرد: هدف نگهداری صرف زندانیان نیست قوانین وهدف بیشتر براساس تغییر رفتار و تهذیب اخلاق زندانیان در دستور کار زندانبانی اسلامی قرار گرفته است.



رییس حقوق شهروندی استان البرز اظهار داشت: در قانون اصل شخصی بودن مجازاتها مورد تاکید است اما مشاهده می شود خانواده زندانی نیز همراه با سرپرست خود متحمل سختی هایی می شود که لازم است خدمات رفاهی لازم به آنها اعطا گردد و ما از استاندار محترم انتظار مساعدت حداکثری داریم.



شاکرمی در خصوص چالش های زندانبانی در استان البرز تصریح کرد: زندانبانی براساس انتظاراتی که ما و جامعه داریم از جمله کارهای سخت به شمار می آیدو بدون تخصیص اعتبارات لازم و عدم مشارکت دستگاهای اجرایی مرتبط تحقق تمامی اقدامات تاحدودی غیر ممکن است.



استاندار البرز در ادامه خواستار توجه جدی معاونین خود و مدیران ارشد حاضر در جلسه نسبت به رفع مشکلات مطرح شده در سطح زندانها شدو تصریح نمود: سالن انتظار برای خانوادها و تجهیزات ورزشی برای زندانیان در دستور کار شهرداری و شورای کرج، تهیه دستگاه نانوایی توسط فرمانداری کرج، راه اندازی بیمارستان زندانهای قزلحصار و رجایی شهر و تجهیز آن توسط دانشگاه علوم پزشکی استان به منظور کاهش اعزام به مراکز درمانی در سطح استان، آموزش و پرورش و مرکز فنی و حرفه ای در توسعه امر اشتغال و حرفه آموزی و ارتقای سطح آموزش تحصیلی زندانیان و سابر امور همچون خودروی زندانی بر و تجهیز زندان به سیستم دوربین های مدار بسته نسل جدید از طریق استانداری و سازمان مرکزی و انتقال زندانها به خارج از شهر توسط سازمان مرکزی و هیئت دولت شد.