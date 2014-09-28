تقاضای استاد فرشچیان از مردم و اطمینان از رحمت خدا/رونمایی از رباعیات خیام منقش به آثار استاد فرشچیان

به گزارش خبرنگار مهر، استاد محمود فرشچیان پیش از ظهر یکشنبه در مراسم هم اندیشی نقاشی ایرانی و محیط زیست گفت: دست فرد فرد هموطنان عزیزم را می بوسم و از صمیم قلب می گویم باید همه ما به مملکتمان کمک کنیم تا محیط زیست را تمیز نگه داریم.

وی با بیان اینکه خود انسان می تواند محیط زیست را تمیز نگه دارد و نباید اتفاقات نادرستی را رقم بزند اظهار داشت: بارها در خیابان مشاهده کرده ام که بعضی از هموطنان آشغال های خود را به بیرون پرت می کنند و این کار درستی نیست.

استاد محمود فرشچیان در ادامه گفت: از شما می خواهم که به فکر هم باشید و همه محیط زیست را تمیز نگه دارید و مطمئن باشید آن زمان خواهد بود که خدا هم به ما رحم می کند.

در ادامه این مراسم استاد محمود فرشچیان از سوی دو محیط بان مورد تقدیر قرار گرفت و همچنین استاد فرشچیان دو تابلوی خود را به صورت نمادین به این محیط بانان اهدا کرد.

در ادامه این مراسم از کتاب خیام که نقاشی های آن متعلق به استاد محمود فرشچیان است رونمایی شد.