واحدهای آلاینده پردیس به شهرکهای صنعتی مصوب استان انتقال یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی حیدر زاده طی بازدید از واحدهای آلاینده لکه های صنعتی خرمدشت و سعید آباد، تسریع روند جلوگیری از آلودگی واحدهای صنعتی و کارگاهی مستقر در محدوده استحفاظی شهرستان پردیس را خواستار شد.

وی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت زیست محیطی مناطق صنعتی شهرستان افزود: جمع آوری و انتقال واحدهای آلاینده به ویژه آبکاریها به شهرکهای صنعتی مصوب استان و عزم جدی و همگانی برای جلوگیری از تخریب و کنترل آلودگی ها در محدوده استحفاظی پردیس امری ضروری است.

این مسئول با تاکید بر پایش و نظارت مستمر نحوه فعالیت واحدهای خدماتی و صنعتی منطقه، حفاظت از منابع زیست محیطی را ضامن حفاظت از شهروندان دانست و تصریح کرد: ضمن پیگیری ساماندهی لکه های صنعتی منطقه باید از توسعه نامتوازن و لجام گسیخته ساخت و ساز و توسعه واحدهای کارگاهی و صنعتی جلوگیری شود.

28 مورد اخطاریه زیست محیطی منجر به رفع آلودگی در بهارستان صادر شد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بهارستان اظهار داشت: در پی طرح پایش زیست محیطی واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی تعداد 28 مورد اخطاریه تشخیص و رفع آلایندگی در شهریور ماه سالجاری صادر و ابلاغ شده است.

عزیز میکائیلی افزود: در همین راستا تعداد 13 مورد نمونه برداری جهت ارزیابی عملکرد واحدهای صنعتی مستقر در حوزه استحفاظی توسط کارشناسان این اداره و یا آزمایشگاه های معتمد سازمان حفاظت محیط زیست انجام پذیرفته که نتایج آزمایشها حاکی از تائید آلایندگی خروجی واحد به منابع پذیرنده محیطی است، همچنین بر اساس پیگیری حقوقی این اداره و طرح موضوع اعلام جرم علیه متخلفان از قانون مدیریت پسماند، دو فقره پرونده متشکله در مراجع قضایی شهرستان تکمیل و رای لازمه صادر و ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه پنج مورد شکایت نیز در خصوص مزاحمت و آلایندگی ناشی از صنوف مستقر در حریم شهرهای گلستان، نسیم شهر و صالحیه به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارسال شده است متذکر شد: ضمن صدور و ابلاغ اخطاریه، مراتب به کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری های مربوطه ارجاع شده است.

شکارچی غیر مجاز قبل از اقدام به شکار دستگیر شد

رئیس اداره پارک های ملی خجیر و سرخه حصار عنوان کرد: ماموران یگان حفاظت محیط زیست این اداره حین گشت در منطقه متوجه حضور يك نفرشکارچی حین شروع به شکار شدند که بلافاصله وارد عمل شده و پس از تعقیب و کمین در داخل منطقه متخلف را دستگیر کردند.

امامعلی یگان زاده گفت: از این شکارچی يك قبضه سلاح برنو قاچاق، 13 عدد فشنگ، یک عدد دوربین چشمی کشف و ضبط شد و متهم نیز بلافاصله با دستور قضايي بازداشت و ضمن تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.