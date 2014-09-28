گرگان میزبان سومین مسابقه ملی عکس عاشورایی "نگاه سرخ" می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد طبرسا، بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری این مسابقه ملی، هدف این برنامه را شناساندن حادثه عاشورا از زاویه هنر به مردم آزاده جهان و توسعه و ترویج فرهنگ محرم و عزاداری صحیح عنوان کرد و گفت: رسالت موسسات فرهنگی و رسانه‌ها رساندن این پیام به گوش جهانیان است.

وی ضمن اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان در برگزاری این مسابقه با مسئولین اجرایی همکاری خواهد کرد، خاطر نشان کرد: در بخش جنبی عکس هایی با موضوع معماری ایرانی- اسلامی جهت توجه هنرمندان به این سبک از معماری شرکت داده می شود.

جواد طبرسا با اشاره به اینکه شرکت در این سوگواره برای تمامی عکاسان آزاد است، گفت: این جشنواره دو سال در گرگان برگزار شده است و آثار رسیده در دومین دوره این مسابقه 5082 عکس از 760 عکاس از سراسر کشور بوده است.

گفتنی است دو جلسه هم اندیشی در رابطه با برگزاری این مسابقه در محل کانون فرهنگی هنری مسجد جامع گلشن ، با حضور حجت الله عامری " نایب رییس اول نظام مهندسی ساختمان کشور"، عبدالرضا چراغعلی "مدیرکل امور شهری و شوراهای استان گلستان " جواد طبرسا" مدیرکانون فرهنگی هنری مسجد جامع گلشن گرگان "، احمد خطیری و داوود عامری از عکاسان بین المللی استان گلستان برگزار شد.



