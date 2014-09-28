ارگان های دولتی زمین های تصرفی های بلا استفاده خود را تحویل دهند

به گزارش خبرنگار مهر، رسول زرگرپور ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به عنوان مثال شهرک های صنعتی در یک دوره از زمان زمینی را از دولت با این عنوان که پس از پنج سال طرحی را به بهره برداری می رسانند به تصرف در آورده اما این زمین به طرح نرسید که باید برگرداند.

وی بیان داشت: برای مثال منابع طبیعی نهادی است که زمین های بسیار با متراژهای زیادی را در تصرف دارد و اگر طرح و برنامه ای در این زمین ها به انجام نرسانده باشد، برابر قانون باید برگرداند.

استاندار اصفهان تصریح کرد: مواردی را داریم که زمین را برای طرحی در اختیار گرفتند و برنامه ای دیگر را در آن زمین پیاده سازی کردند.

وی با بیان اینکه اصفهان جزو شش استان زمین خوار کشور است، اضافه کرد: بر این اساس برنامه ریزی کردیم که تیم پژوهشی با سرزدن به ارگان های مختلف زمین هایی که طی 10 سال گذشته برای طرح های مختلف به تصرف درآوردند اگر آن طرح اجرایی نشده زمین را به دولت برگردانند.

زرگرپور اعلام کرد: نمونه های زیادی از تصرف زمینها و ساخت و سازهای غیر قانونی در حریم زاینده رود و منطقه جنوب اصفهان گزارش شده است.

بنزین یورو 4 تا آخر آبان ماه به اصفهان وارد می شود

استاندار اصفهان گفت: مقرر شده بود که بنزین پاک و یورو 4 تا آخر سال گذشته به اصفهان اختصاص یابد که این مسئله محقق نشد و پس از تولید آزمایشی بنزین پاک در اصفهان تا آخر آبان ماه این نوع بنزین را در باک خودروهای اصفهان مشاهده می‌کنیم.

وی با اشاره به آلودگی موتور سیکلت گفت: یک واحد موتور سیکلت 6 برابر خودرو آلودگی تولید می کند و 10 برابر آلودگی صوتی دارد.

زرگرپور اظهار داشت: به همین منظور طرح ساماندهی موتور سیکلت در اصفهان به اجرا در می آید.

وی با بیان اینکه این طرح از آبان ماه در استان به اجرا گذاشته می شود، ادامه داد: بسیاری از سرقت ها در استان از طریق موتور سیکلت ها انجام می گیرد.

احداث 3 منطقه ویژه اقتصادی در استان اصفهان

استاندار اصفهان همچنین به احداث منطقه ویژه اقتصادی در اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: سال 88 برای اصفهان سه منطقه ویژه اقتصادی به تصویب رسید که تا سال 92 هیچ اقدامی در این جهت انجام نگرفته است.

وی با بیان اینکه یکی از این مناطق ویژه اقتصادی در کاشان به بهره برداری می رسد، ادامه داد: احداث کارخانه گیاهان دارویی در تیران و کرون و منطقه صنعت ریلی از جمله مناطق ویژه اقتصادی استان اصفهان است.

زرگرپور منطقه ویژه صنعتی حصا در شاهین شهر اصفهان را یکی دیگر از این مناطق نام برد و گفت: ظرفیت منطقه ویژه اقتصادی استان اصفهان به قدری است که از هم اکنون سرمایه گذاران خارجی بسیاری درصدد سرمایه گذاری در این منطقه به هنگام بهره‌برداری از آن هستند.