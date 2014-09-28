آبرسانی به شهرک های نوساز در اولویت آبفای جنوب شرق قرار دارد

منصور جنتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بحران آبی اظهار داشت: هم اکنون سدها و منابع ذخیره آبی کشور در کمترین میزان خود قرار دارد که این موضوع نشان می دهد باید مدیریت صحیح مصرف آب مورد توجه جدی مردم و مسئولان قرار گیرد.

وی با اشاره به رویکرد این شرکت بر آموزش صحیح مصرف آب و اصلاح الگوی مصرف افزود: در شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران کارگاه آموزشی مصرف بهینه آب برای کودکان و نوجوانان برگزارشده است و این دوره ها ادامه خواهد داشت، همچنین کارگاهی برای آموزش و ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب در کانون پرورش فکری شهرستان قرچک و برخی مراکز دیگر طی دو روز متوالی تشکیل شد.

این مسئول ادامه داد: در این کارگاه آموزشی کارشناسان با بکارگیری مکانیزم های هنری، پخش انیمیشن و داستان های نمایشی کوتاه، فرهنگ مصرف بهینه آب بین شرکت کنندگان را ترویج کرده و مطالبی در زمینه روشهای صحیح مصرف آب و محدویت منابع این مایه حیاتی ارائه کردند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب جنوب شرق استان تهران در ادامه توسعه عملیات بهسازی و بازسازی لوله های فرسوده برای جلوگیری از هدر رفت آب را یکی دیگر از اقدامات جدی این شرکت برشمرد و بیان کرد: در این راستا طی روزهای گذشته عملیات توسعه شبکه آبرسانی به طول 700 متر به منظور آبرسانی به شهرک شنزار در شریف آباد پاکدشت پایان یافت، در این عملیات برای عبور لوله از امتداد پل رودخانه موجود در مسیر اجرای طرح، 15 متر لوله گذاری عرضی با استفاده لوله فولادی با موفقیت اجرا شد.

وی با اشاره به ساخت و ساز بناهای مسکونی جدید در شریف آباد پاکدشت و قرچک متذکر شد: آبرسانی به این نوع شهرک ها در اولویت کاری قرار دارد، یکی از پروژه های آبرسانی که همزمان با این مساله باید اجرا شود توسعه شبکه آبرسانی است تا دسترسی به آب شرب بهداشتی برای ساکنان شهرک های نوساز میسر شود.

جنتی گفت: از جمله اقداماتی که در همین زمینه انجام شد، اجرای نزدیک به هزار و 100متر لوله گذاری به منظور آبرسانی به شهرک تازه ساخت محمودیه است که طی چند عملیات اجرایی در تابستان سالجاری صورت گرفت.

این مسئول تاکید کرد: هم اکنون برای آبرسانی و ارائه خدمات به شهرکهای تازه تاسیس هیچگونه مشکلی وجود ندارد اما شهروندان نیز باید با اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از مصارف غیرضروری، خادمان خود در شرکت آب و فاضلاب را یاری کنند.