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۶ مهر ۱۳۹۳، ۱۵:۳۸

برپایی دو نمایشگاه از مجسمه‌های چوبی و فلزی

برپایی دو نمایشگاه از مجسمه‌های چوبی و فلزی

نمایشگاهی از مجسمه های چوبی مسلم احمدی با موضوع انسان و مفاهیمی برگرفته از اشعار شاعران ایرانی در فرهنگسرای ارسباران و نمایشگاهی از آثار حجمی و فلزی مهدی یاراحمدی در گالری زمستان خانه هنرمندان برپا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه «مجسمه های چوبی» با موضوع  انسان و مفاهیمی برگرفته از اشعار مولانا و حافظ شاعران بزرگ ایرانی تا 15 مهر در فرهنگ سرای ارسباران برپاست.

این نمایشگاه با 16 مجسمه حجمی از این هنرمند به سبک سورئال، فرم و اکسپرسیون با تکنیک چوب و تلفیق آن با فلز و سرامیک از ساعت 13 تا  19در معرض دید عموم قرار گرفته است.

علاقه مندان برای بازدید از نمایشگاه می‌توانن دبه نشانی خیابان دکتر شریعتی ، سیدخندان ، خیابان جلفا، فرهنگسرای ارسباران مراجعه کنند.

نمایشگاه آثار حجمی «شهر سوخته» در خانه هنرمندان

نمایشگاه حجم های فلزی مهدی یار محمدی با عنوان «شهر سوخته» از 7 تا 14 مهرماه 1393 در گالری زمستان خانه هنرمندان ایران به نمایش در خواهند آمد.

این گالری از فردا 7 مهرماه میزبان حجم­ های فلزی مهدی یارمحمدی می شود. در این نمایشگاه استفاده از فرم های ساده شده طبیعت در کنار فرم های هندسی و گاه دفرمه شده، به چشم می خورد.

اصالت و باستانی بودن اندیشه در چینش فرم ها و عناصر که پیکره ای واحد را تشکیل می دهند، از مشخصه های این مجموعه است. به طور مثال می توان به نقش انتزاعی ماهی و نقوش هندسی  موجود بر سفالینه های «شهر سوخته» که به طور واضح در بعضی از مجسمه ها مشخص است، اشاره کرد.

همچنین نوع رنگ آمیزی، درخشش و تنوع طیف رنگی روی مجسمه ها باعث شده تا پیوندی در بیان کهن بودن و ریشه های باستانی مجسمه ها با نگاه امروزی آن برقرار شود.

این نمایشگاه دوشنبه 7 مهرماه ساعت 17 در گالری زمستان گشایش یافته و تا 14 مهرماه از ساعت 13 تا 20 ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 2379512

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