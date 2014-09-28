معرفی پرحادثه ترین جاده های کشور/ اتوبان تهران - قم در صدر

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجتبی سیف در نشست خبری که ظهر یکشنبه برگزار شد، با اشاره به اینکه از 15 خرداد تا 5 مهر ماه 93 که طرح تابستانه اجرا شد، 12 هزار و 912 مورد عملیات و خدمات امداد و نجات به مردم ارائه شده است افزود: کل عملیاتهای هوایی سازمان امداد و نجات 665 مورد بود که در جریان برخی از عملیاتها اقلام و تجهیزات امدادی توسط آنها جابه‌جا شده و در اختیار حادثه‌دیدگان قرار داده شده است.

وی با اشاره به نجات 12 هزار و 700 نفر از مرگ حتمی گفت: به بیش از 26 هزار مصدوم و 155 هزار حادثه‌دیده امدادرسانی شده است که در این میان ۸ هزار و ۲۸۰ نفر از مصدومان به مراکز درمانی منتقل و ۲۸ هزار نفر آنها به صورت سرپایی مداوا شده‌اند.

سیف با تاکید بر اینکه تعداد کل عملیات‌های جاده‌ای کشور در سال جاری را 6 هزار و 733 مورد بوده تصریح کرد: این مقدار در مقایسه با سال قبل 2.6 درصد رشد داشته است.

به گفته وی، بیشترین عملیات‌های جاده‌ای به ترتیب در استانهای اصفهان با 834 مورد، مازندران با 605 مورد و خراسان رضوی با 384 مورد به انجام رسیده است.

سیف افزود: اتوبان تهران - قم با 68 مورد عملیات جاده‌ای همچنان پرحادثه‌ترین جاده کشور است و بعد از اتوبان تهران ـ‌ قم، جاده ارومیه ـ خوی با 59 مورد و کرج ـ قزوین با 58 مورد حادثه‌سازترین جاده کشور به شمار می‌روند.

وی همچنین از انجام 339 مورد عملیات در کوهستان‌های کشور خبر داد و گفت: کوهستانهای تهران با 64 مورد، مازندران با 41 مورد و گلستان با 30 مورد بیشترین عملیاتها را به خود اختصاص داده‌اند.

به گفته سیف، ارتفاعات دربند تهران با 34 مورد عملیات همچنان رکورددار عملیات امدادی در کشور محسوب می‌شود.

قائم مقام سازمان امداد و نجات هلال احمر تعداد کل عملیاتهای دریایی و ساحلی کشور در سال جاری را 361 مورد عنوان کرد و گفت: استان مازندران با 170 مورد عملیات بیشترین عملیات‌ها را به خود اختصاص داده است و ساحل بابلسر با 68 مورد عملیات حادثه‌سازترین ساحل کشور به شمار می‌رود.

وی با اشاره به برپایی 1463 پایگاه ثابت و موقت امداد و نجات در سراسر کشور گفت: تعداد پایگاه های امدادی نسبت به سال گذشته با 8 درصد افزایش همراه بوده است.

قائم مقام سازمان امداد و نجات افزود: امسال شاهد افزایش قابل توجه تجهیزات و خودروهای نجات بودیم که شامل افزایش 9 درصدی ست های نجات و به طور کلی افزایش 30 درصدی تمامی تجهیزات بودیم.

سیف با اشاره به افزایش ایمنی جاده ها و خودروها در سال جاری اظهار کرد: بر همین اساس از حوادث جاده ای کاسته شده اما هنوز به استانداردها در خصوص میزان حوادث جاده ای نرسیده ایم.

به گفته قائم مقام سازمان امداد و نجات، بر اساس آمار حوادثی که امدادگران در آنها فعال بوده اند میزان حوادث نسبت به گذشته افزایش یافته اما تعداد سانحه دیدگان و فوتی های حین انتقال کاهش چشمگیری مشاهده می شود به طوری که در خصوص فوتی های حین انتقال 31 درصد کاهش داشته ایم.

ویرایش آیین نامه امداد و نجات پس از 12 سال

قائم مقام سازمان امداد و نجات در ادامه با اشاره به ویرایش آیین نامه امداد و نجات هلال احمر تصریح کرد: این آیین نامه پس از 12 سال با کمک اساتید مؤسسه علمی کاربردی هلال احمر و فعالان این عرصه پس از 12 سال در حال ویرایش است که می تواند در ارایه خدمات کیفی تر راهگشا باشد.

برگزاری کنگره اضطراب برای امدادگران

وی در ادامه با اشاره به اینکه میانگین سنی امدادگران خاطرنشان کرد: این امدادگران در طول همکاری خود با سازمان امداد و نجات با صحنه های دلخراشی مواجه می شوند که بر همین اساس کنگره اضطراب به زودی با هماهنگی مرکز تحقیقات علوم شفا و مرکز تحقیقات هلال احمر و بنیادشهید برگزار خواهد شد.

همکاری متقابل امداد و نجات و سازمان انرژی اتمی

قائم مقام سازمان امداد و نجات با اشاره به برنامه امضای تفاهم نامه بین سازمان امداد و نجات و انرژی اتمی اظهار کرد: طبق این تفاهم نامه و زمان مورد نیاز تجهیزات و نیروهای متخصص هلال احمر در زمان نیاز با سازمان انرژی اتمی و بالعکس همکاری خواهند کرد.

سیف خاطرنشان کرد: همچنین سازمان امداد و نجات تیم هایی را برای کسب مهارت های لازم در زمینه انرژی هسته ای تربیت می کند که در زمان نیاز بتوانند با مهارت و تخصص کافی ارایه خدمت کنند.

تصویب دستورالعمل مصداق شهدا و جانبازان برای امدادگران هلال احمر

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر کسر خدمت امدادگران هلال احمر گفت: به دلیل اینکه جمعیت هلال احمر داوطلب محور است با ارگان هایی که وظایف حاکمیتی دارند، رایزنی می کنیم تا بتوانیم این امدادگران در مرحله سربازی نیز در کنار امداد و نجات به فعالیت بپردازند.

به گفته سیف، این موضوع در مرحله مذاکره بوده و هنوز به رسمیت نرسیده است.

وی همچنین از برنامه تصویب دستورالعمل مصداق مشاهده و جانبازان برای امدادگران خبر داد و گفت: به صورت مصرانه این موضوع را دنبال می کنیم تا امدادگران در هنگام بروز آسیب از تسهیلات جانبازان استفاده کنند.

سیف در خصوص بیمه مسئولیت امدادگران هلال احمر نیز توضیح داد: تمام امدادگران در حال حاضر بیمه دانا دارند که اگر در صحنه حادثه دچار آسیب شدند تحت پوشش بیمه قرار داشته باشند اما ممکن است سر حادثه امدادگر کاری را انجام دهد (مثل برش خودرو) که به این منظور مقدمات بیمه مسئولیت انجام شده تا در زمان چنین مواردی خسارات وارده را جبران کند.