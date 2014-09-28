خط و نشان حوثی ها برای عبدالله صالح/ کشته شدن 50 نظامی یمنی در استان شبوه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، منابع یمنی اعلام کردند: افراد مسلح ناشناس بر یک خودرو در شهر زنگبار در استان ابین یمن مسلط و با آن به سوی مکان نامعلومی فرار کردند.

از سوی دیگر گروه موسوم به انصار شریعت وابسته به القاعده از حمله به ارتش یمن در استان شبوه که سبب کشته شدن بیش از 50 نظامی یمن شد خبر داد.ارتش یمن درباره این آمار واکنشی نشان نداده است.

این درحالی است که جمال بن عمر نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور یمن از همه گروههای این کشور خواست که به گفتگو روی آورند. وی افزود: همه گروههای یمنی باید به توافقات پایبند باشند.یمن از مشکلات اقتصادی و مالی زیادی در نتیجه تراکم مشکلات و سوء مدیریت رنج می برد.حملات به خطوط نفت و گاز بار سنگینی بر دوش یمن گذاشت. بن عمر تاکید کرد: توافق شامل موضوعات امنیتی و نظامی در عمران، صنعا و الجوف می شود.

از سوی دیگر ابوعلی الحاکم از رهبران میدانی انصارالله گفت: علی عبدالله صالح تصور می کند که مزدوران وی بر انصارالله غلبه می کنند و رویای بازگشت را در سر می پروراند اما مکر عبدالله صالح راه به جایی نخواهد برد و انصارالله در کمین وی است.

وی افزود: حوثی ها جنگهایی که عبدالله صالح در استان صعده علیه آنها به راه انداخته است را فراموش نکرده اند و به یاری خداوند عبدالله صالح قربانی عید قربان است و روزهای آینده بین ما و وی کوهی از آتش برقرار است.

این رهبر حوثی گفت: داعشی ها علیه محسن الاحمر و عبدالله صالح خروج کرده اند.الله اکبر، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل.اسلام پیروز است.لعنت بر یهود و مزدوران آنها.

از سوی دیگر عبدالله صالح مدعی شد که انصارالله به زودی دچار فروپاشی خواهد شد زیرا دودستگی فراوانی میان آنها وجود دارد.

منابع یمنی از درگیری های شدید در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری در صنعا خبر دادند.این منابع افزودند: افراد مسلح ناشناس صبح امروز به مسجدی وابسته به حوثی ها در پایتخت یمن حمله کردند.

همزمان منابع نزدیک به انصارالله اعلام کردند: کمیته های مردمی در صنعا شب گذشته فردی از نزدیکان علی محسن الاحمر مشاور سابق امور نظامی رئیس جمهوری یمن را بازداشت کرده اند که وی اطلاعاتی درباره مکان حضور علی محسن در جریان بازجویی ها از وی فاش کرده است.