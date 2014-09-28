عدم پرداخت حق الزحمه داوران از نقاط ضعف بزرگ فدراسيون فوتبال است

به گزارش خبرنگار مهر، علي كفاشيان پيش از ظهر يكشنبه در نشست مجمع ساليانه هيئت فوتبال استان هرمزگان با بيان اينكه هرمزگان استاني توانمند در زمينه فوتبال است، عنوان كرد: اين استان نمونه اي قوي در زمينه فوتبال است كه همه در اينجا با عشق و علاقه براي فوتبال كار كرده اند.

وي ادامه داد: با وجود زمزمه هايي مبني بر عدم حضور تيمهاي آلومينيوم و يا شهرداري بندرعباس در مسابقات اما خوشبختانه اين تيمها در اين فصل از ليگ يك حضور خواهند داشت كه يكي از اركان ورزش اين استان محسوب مي شوند.

رئيس فدراسيون فوتبال افزود: تيم فوتبال البدر بندركنگ نيز يكي از تيمهاي بسيار خوب اين استان است كه تباني مطرح شده در مورد اين تيم نيز از بيرون شكل گرفته بود و بنده سال گذشته با مسئوليت خودم گفتم كه البدر بايد در ليگ يك باشد و مسئولان اين باشگاه زحمات بسياري را براي فوتبال كشيده اند.

كفاشيان به انتقاداتي كه از فدراسيون فوتبال مطرح مي شود اشاره كرد و بيان داشت: ما نيز يكي از نقاط ضعف بزرگ كار فدراسيون را عدم پرداخت حق الزحمه و مطالبات داوران مي دانيم كه اين كار حدود دو سال است به تعويق افتاده است.

وي خاطرنشان كرد: در فوتبال همه چيز زير ذره بين است و انتقادات بسياري از فدراسيون مطرح مي شود و زماني كه از اقدامات و كارهاي فدراسيون تعريف مي شود من تعجب مي كنم چون ذهن ما همواره درگير انتقادات است.

رئيس فدراسيون فوتبال ضمن ابراز رضايت از فعاليت هاي صورت گرفته در زمينه فوتبال در استان هرمزگان، اظهار داشت: فعاليت هاي برنامه آسيا ويژن در اين استان مطلوب بوده و همچنين ساختار و چشم اندازي براي فوتبال استان طراحي شده و تيم منتخب 12 ساله هاي استان نيز بسيار خوب در مسابقات ظاهر شد.

كفاشيان تصريح كرد: ما بايد به تقويت تيم هاي پايه اين استان كمك كنيم و بر اين اساس با توجه به امكانات خوب هرمزگان در نظر داريم تا مسابقات فوتبال زير 14 ساله هاي آسيا نيز در پاييز امسال در هرمزگان برگزار شود.

وي اضافه كرد: يكي از برنامه هاي فدراسيون اين است كه بخشي از درآمد حاصل از ليگ برتر در اختيار استان هايي كه در زمينه فوتبال پايه و بانوان فعاليت هاي خوبي داشته اند اختصاص پيدا كند.