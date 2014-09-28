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۶ مهر ۱۳۹۳، ۱۶:۱۰

فرشچیان زبان جدیدی را آموزش می دهد

فرشچیان زبان جدیدی را آموزش می دهد

یکی از شاگردان استاد محمود فرشچیان گفت: استاد هنرمندی است که در تاریخ ایران جایگاه خاص دارد و تفاوت او با سایر هنرمندان بزرگ کشور این است که او زبان جدیدی را آموزش می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی رجبی در نشست هم اندیشی نقاشی ایرانی و محیط زیست که پیش از ظهر یکشنبه در سازمان محیط زیست بر گزار شد با بیان این مطلب افزود:  ما در هنر دو مرتبه عام و خاص داریم که در آثار فرشچیان هر دو مرتبه را مشاهده می کنیم.

این شاگرد استاد فرشچیان اظهار داشت: محیط زیست دوگانه است یکی محیطی است که در بیرون قرار دارد و یکی محیطی است که در درون قرار دارد و مطمئن باشید اگر دل ها را پاک نگه داریم محیط زیست هم پاک خواهد شد.

به گفته وی،  در گذشته مردم با طبیعت رفاقت می کردند ولی امروز چطور اجازه می دهید طبیعتی که بخشی از خود ما است را نابود کنید؟

شاگرد استاد فرشچیان تصریح کرد: در طول دورانی که شاگردی استاد فرشچیان را کردم چیزهای زیادی از او آموختم. فرشچیان هنرمندی است که در تاریخ ایران جایگاه خاصی دارد. ما در تاریخ هنرمندان زیادی چون کمال الملک را داریم اما فرشچیان زبانی جدید را به ما یاد داد.

وی با اشاره به تفاوت کار فرشچیان با روانشناسان اظهار داشت: روانشناسی امروز زشتی های ما را بیرون می کشد و به خود ما نشان می دهد اما فرشچیان این کار را نمی کند و زیبایی های ما را به خودمان نشان می دهد.

کد مطلب 2379539

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