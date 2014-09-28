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۶ مهر ۱۳۹۳، ۱۶:۰۴

شاکری:

48 درصد تصادفات همدان در محورهای فرعی و روستایی رخ می دهد

48 درصد تصادفات همدان در محورهای فرعی و روستایی رخ می دهد

همدان - خبرگزاری مهر: سرپرست پلیس راه نیروی انتظامی استان همدان گفت: 48 درصد تصادفات همدان در محورهای فرعی و روستایی رخ می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شاکری ظهر یکشنبه در آیین معارفه پلیس راه استان همدان یکی از دغدغه های فرمانده و مسئولان انتظامی استان همدان را کاهش تصادفات فوتی و کشته های ناشی از تصادفات در استان دانست و گفت: در تلاش هستیم تا در راستای تحقق این امر مجاهدانه تلاش کنیم.

وی اشراف کامل فرمانده انتظامی استان همدان در حوزه پلیس راه و راه های استان را یک فرصت طلایی دانست و گفت:  نقاط حادثه خیز به سرعت در سطح استان شناسایی و با همراهی و تعامل سازمان های مسئول نسبت به رفع این نقاط اقدامات لازم صورت می گیرد.

شاکری بیان داشت: 48 درصد تصادفات استان همدان در محورهای فرعی و روستایی رخ می دهد که با اقدامات فرهنگ سازی از طریق رسانه ها و حضور کارشناسان در محافل روستایی و مدارس حاشیه راه ها در تلاشیم این آمار کاهش یابد.

وی ارتقاء فرهنگ ترافیک در استان و توسعه تجهیزات کنترل هوشمند جاده ای و کاهش تلفات انسانی ناشی از تصادفات را از مهمترین برنامه های در حوزه پلیس راه دانست و گفت: استفاده از سیستم های کنترل هوشمند جاده ای در محورهای اصلی سبب خواهد شد تا پلیس بخشی از تلاش ها و تجهیزات خود را به محورهای فرعی و روستایی معطوف کرده و نسبت به کاهش آمارهای تصادفات در این بخش اقدام کند.

سرپرست پلیس راه استان همدان از مسئولان و متولیان امر ترافیک در سطح جاده های استان همدان درخواست کرد تا با همراهی و تعامل سازنده، پلیس راه استان را در ارائه خدمات به شهروندان و رسیدن به اهداف که همانا کاهش تلفات انسانی و تصادفات است یاری کنند.

رئیس اسبق پلیس راه استان همدان نیز در این جلسه از توجه ویژه به مجموعه پلیس راه و همراهی و تعامل سازنده سازمان های خدمات رسان و متولیان امر ترافیک در زمان تصدی در در پلیس راه استان همدان تقدیر کرد.

محمدحیری از کاهش تلفات و کشته های انسانی در طول سه سال متوالی در استان همدان خبر داد.

وی شناسایی و اصلاح نقاط حادثه خیز در سطح جاده های استان و پوشش بخشی از این محورهای اصلی استان همدان را تحت کنترل سیستم  های هوشمند ترافیک بخشی از خدمات خود در طول این مدت برشمرد.

 

کد مطلب 2379541

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