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۶ مهر ۱۳۹۳، ۱۶:۰۳

مظفری:

66 میلیارد تومان به حساب دستگاه های اجرایی اردبیل واریز شد

66 میلیارد تومان به حساب دستگاه های اجرایی اردبیل واریز شد

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل از واریز 66 میلیارد تومان به حساب دستگاه های اجرایی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم مظفری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه بررسی وضعیت تخصیص بودجه اردبیل تصریح کرد: این مبلغ از محل اعتبارات سال جاری است و متناسب با تقسیم بندی های برنامه ریزی شده به دستگاه ها تزریق شده است.

وی یادآور شد: تزریق 270 میلیارد تومان برای تکمیل پروژه های عمرانی استان در سفر رئیس جمهور در سال مالی جدید وعده داده شده است.

مظفری ادامه داد: از این مبلغ 106 میلیارد تومان آماده شده و 66 میلیارد تومان نیز در حساب دستگاه ها است.

به گفته مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان با واریز مابقی مبلغ مجددا اعتبارات هر دستگاه در اختیار آن قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه در انجام پروژه های عمرانی، پروژه هایی با پیشرفت بالای 80 درصد در اولویت است، ادامه داد: برای هزینه کرد مناسب اعتبارات دستگاه ها باید پیمانکاران طرح های عمرانی خود را مشخص کنند.

مظفری اضافه کرد: دستگاه ها بر اساس توانمندی خود می توانند در تخصیص اعتبارات پیشقدم باشند و هر دستگاهی پیشرفت مطلوب به پروژه ها بدهد تخصیص سریعتری خواهد داشت.

وی تاکید کرد: امسال بر خلاف تخصیص 25 درصدی سال گذشته اعتبارات عمرانی به صورت 100 درصد به دستگاه ها پرداخت می شود.

به گفته مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اعتبارات عمرانی استان امسال 10 برابر سال قبل است.

 

 

کد مطلب 2379542

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