توضیحات معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد درباره پرداخت یارانه بیمه خبرنگاران

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به انتشار لیست حمایت از بیمه خبرنگاران رسانهها در 6 ماه دوم سال 92 گفت: در جهت حمایت از بیمه روزنامهنگاران و حمایت از رسانههای کارآفرین، کلیه رسانههای کشور اعم از مکتوب و مجازی میتوانند فیش واریزی تیرماه خود به حساب سازمان تامین اجتماعی را به اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی تحویل دهند تا 6 برابر آن مبلغ بابت 6 ماهه اول امسال به آنان عودت شود.
وی تاکید کرد: این نصابها قبلاً در بند 5 بسته حمایتی سال 93 اعلام شده است.(اینجا)
معاون مطبوعایت وزیر ارشاد توضیح داد: دولت مصصم است به رسانهها کمک کند تا بیمه خبرنگاران از مجرای درست اجرا شود ضمن آنکه یارانه مطبوعات نیز هدفمندتر شود.
انتظامی همچنین در خصوص رسانههای غیرخصوصی هم گفت: اگرچه رسانههای غیرخصوصی از ابتدای امسال از فهرست یارانه حذف شدهاند اما با توجه به اهمیت بیمه خبرنگاران، برای این امر و با ضریب خاصی مورد حمایت خواهند بود و آنان نیز میتوانند فیش واریزی خود را ارسال کنند. چنانچه رسانهها فیش واریزی خود را حداکثر تا 25 مهرماه جاری تحویل دهند، تا اوایل آبان ماه مبلغ حمایتی بابت بیمه خبرنگاران به حساب آنان واریز میشود.
بر اساس این گزارش، اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی، فهرست دریافت کنندگان یارانه حمایتی (بیمه 6 ماهه دوم سال 1392) را منتشر کرده است. (اینجا)
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