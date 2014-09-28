به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قطبی پیش از ظهر امروز در همایش تجلیل از فعالان صنعت چاپ استان اصفهان اظهار داشت: بیش از ٨٠٠ سال از آغاز حضور صنعت چاپ در زندگی بشر می‎گذرد و امروز دنیا به اوج تحولات در این صنعت رسیده اما هنوز اتفاقات و تحولات زیادی باید رخ دهد که به قله چاپ برسیم.



وی افزود: اصفهان ظرفیت‌های خوبی از نظر محورهای تعاملی شرق، غرب، شمال و جنوب و صنایع تکمیلی حوزه چاپ و گذشته تمدن‌ساز دارد و برای دستیابی به توسعه در صنعت چاپ حمایت‌های ارشاد و همت چاپخانه‌داران، امری ضروری است.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با اشاره به ضرورت تربیت و پرورش نیروهای توانمند با کارائی بالا تاکید کرد: از جمله ضعف های اصلی این صنعت این است که در دانشگاه‌ها هنوز نتوانسته‌ایم ظرفیت‌های منابع انسانی را فراهم کنیم که این سبب کندی در پیشرفت صنعت چاپ در اصفهان شده است.



وی ابراز داشت: برای بدنه فعال چاپ دوره‌های پودمانی پیش‌بینی شده که به زودی ظرفیت‌ آن فراهم می‌شود که در این مهم باید فعالان صنعت چاپ نیز کمک کنند.



حجت‌الاسلام قطبی با بیان اینکه برای ارتقای وضعیت موجود باید در کارهای صنعتی و پیشرفته تحقیقات کافی انجام شود، تاکید کرد: اداره‌کل فرهنگ و ارشاد با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و مرکز رشد فرهنگ هنر و رسانه را تاسیس کرده تا افرادی که ایده‌های جدید و یا مستعد انجام کارهای تحقیقاتی تخصصی هستند از معافیت‌های مالیاتی و گمرک و حمایت‌های قانونی نیز بهره‌مند شوند.



وی با بیان اینکه در حوزه چاپ آفرینش گری نداشته ایم، گفت: درست است که مشکلات مالیات و گرانی کاغذ امروز این قشر را آزار می دهد اما باید با همت کافی شرایط تحریم امروز به خودکفائی برسیم.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه پس از بررسی گردش مالی چاپ در دنیا، گردش مالی ایران به یک درصد هم نمی‌رسد، افزود: صنعت چاپ یکی از بهترین مقوله‌هائی است که می‌توان با آن در مقابل تهاجم دشمن مقابله کرد و هجمه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دشمن را کاهش داد.



مسئولان حمایت های ملی و قانونی لازم را از چاپ انجام دهند



همچنین محمد علی انصاری رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران استان اصفهان در بخش دیگری از این مراسم اظهار داشت: اصفهان همواره در صنعت چاپ نیز پیشگام بوده و نخستین چاپخانه اصفهان در کلیسای وانک وجود داشته است.



وی با اشاره به اینکه در بخش آموزش حوزه چاپ هنوز عقب هستیم، ابراز داشت: مسئله آموزش در صنعت چاپ نیازمند به سرمایه‌گذاری و همت مدیران چاپ استان دارد.



رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران استان اصفهان تاکید کرد: صنعت چاپ بسیار ارزشمند است و لازم است همه مسئولان ذی ربط به این صنعت گوشه چشمی داشته باشند و حمایت‌های مالی و قانونی لازم را برای این حوزه انجام دهند.



وی ادامه داد: به موجب قانون تمام چاپخانه‌‌ها از پرداخت مالیات معاف هستند اما حق مسلم رعایت نشده و در سال جاری 8 واحد چاپخانه سنتی اصفهان به دلیل مالیات ارزش بر افزوده تعطیل شده است که لازم است توجه لازم در این زمینه انجام شود.