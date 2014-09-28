87 درصد جمعیت زنجان از برنامه های صدا و سیما ی زنجان استفاده می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی صفری روز یکشنبه درمراسم افتتاح پروژه های صدا و سیمای مرکز زنجان با بیان اینکه صداو سیمای مرکز زنجان در راستای توسعه پوشش برنامه های خود برنامه ریزی گسترده دارد افزود: پخش برنامه های رادیو زنجان 24 ساعته شد.

وی اظهار داشت: امروز در جبهه رسانه شاهد دفاع مقدس ملت بزرگ ایران در برابر تهاجم های متعدد فرهنگی و رسانه ای غرب هستیم و باید توجه داشته باشیم که دفاع مقدس هنوز تمام نشده است.

صفری با بیان اینکه عرصه تلویزریون و رسانه عرصه تاثیرگذار و تعین کننده است موفقیت در این عرصه را یک اصل مهم در توسعه برنامه ریزها دانست و افزود: امرروز دشمن از حوزه تهاجم فرهنگی وارد صحنه تقابل با نظام اسلامی ایران شده است و شرایطی پیش آمده که این دفاع مقدس همچنان ادامه داشته باشد.

مدیر کل صداسیمای مرکز زنجان با بیان اینکه از بدو پیروزی انقلاب اسلامی ایران بلوک غرب و شرق به شیوه های مختلف ایران اسلامی را زیر نظر داشت ادامه داد: امروزه علاوه بر تحریم اقتصادی،جنگ نرم و تهاجم فرهنگی پیش روی جوانان است.

صفری با اشاره به فرموده حضرت امام خمینی (ره) در خصوص دانشگاه ملی بودن صدا و سیما، صیانت از فرهنگ اسلامی را وظیفه این دانشگاه ملی عنوان کرد و افزود:دانشگاه قوام دهند و تقویت کننده کننده فرهنگ اسلامی است که بیش از پیش باید از این سنگر علم و تربیت حمایت شود.

وی با تاکید بر اینکه صدا و سیما با همجمه گسترده شبکه های ماهواره های خارجی در رقابت است،تصریح کرد:صدا سیمای ایران نقطه مقابل فرهنگ و اعتقادات مردم را مورد هجوم قرار داده است.

مدیر کل صداسیمای مرکز زنجان افزود: هفته دفاع مقدس فرصت مناسبی است تا با مرور مجدد به هشت سال دفاع مقدس بپردازیم که پس از هشت سال یک وجب خاک ایران،از دست نرفت.

صفری با بیان اینکه عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حاصل یک هم دلی و وحدت بوده است افزود:رهبری امام راحل،اسلام ناب و همراهی مردم موجب شد که این ثبات و امنیت در کشور برقرار باشد.