حفاظت از محیط زیست وظیفه تک تک انسان ها است

به گزارش خبرنگار مهر، «استر کیش لاروش» روز یکشنبه در مراسم هم اندیشی نقاشی ایرانی و محیط زیست در آثار فاخر استاد فرشچیان با بیان این مطلب افزود: فرهنگ و هنر نقش عمده ای در فعالیت های یونسکو در جهت پیشبرد صلح و توسعه پایدار ایفا می کند.

وی افزود: ما با جدیت به ارتقای آموزش هنر به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از آموزش های جامع توجه داریم، یادگیری در مورد محیط زیست از طریق آموزش های هنری، روش های یادگیری خلاقانه را به همراه برقراری ارتباط تقویت می کند.

لاروش اظهار داشت: این روش نه تنها باعث آگاهی در مورد محیط زیست و لذت خلق کردن می شود بلکه نگرش، برخورد و رفتار مثبت در جهت حفظ منابع طبیعی جهان را موجب می شود.

به گفته لاروش، گاهی اوقات هنر زیست محیطی به عنوان هنری که به بهبود رابطه ما با جهان طبیعی می انجامد تعریف می شود، بعضی از هنرهای زیست محیطی به ما کمک می کنند تا در مورد طبیعت و روند آن مطلع شده و در مورد چالش های محیط زیستی آموزش ببینیم.

وی ادامه داد: دسته دیگر از این هنرها، دید جدیدی نسبت به ارتباط ما با طبیعت ایجاد می کنند و روش های جدیدی برای زندگی در کنار محیط زیست در اختیار ما قرار می دهند و گاهی هنرهای زیست محیطی آسیب های وارد شده به محیط زیست را با کمک روش های هنری به ما یادآور می شوند.

نماینده دفتر منطقه ای یونسکو افزود: هنر وسیله ای برای بیان شرایط پیرامون ما است. وسیله ای بسیار قدرتمند برای آگاه سازی و نیز تفکر پیرامون برخوردها با رفتارمان است.

وی ادامه داد: هنرمندان روش منحصربه فردی برای انتقال پیام هایی که ورای مرزهای قومی، زبانی و ملی است دارند. هنر مشارکت به ارمغان می آورد، باعث ایجاد ارزش هایی برای وحدت و گفت وگو میان نسل ها و فرهنگ ها می شود.

وی ادامه داد: آثار استاد فرشچیان بهترین نمونه این موضوع است، پیام کارهای استاد به سرعت به دورترین نقاط و به آن سوی مرزهای ایران می رسد.

لاروش با بیان اینکه آثار وی در بسیاری از موزه ها و مجموعه های مهم در سطح جهان به نمایش گذاشته شده است، گفت: یونسکو حامی انتشار دو کتاب در مورد آثار این استاد بوده است.

استاد فرشچیان نایل به دریافت جوایز بسیاری از موسسات هنری و مراکز فرهنگی مختلف شده است و یک موزه کامل در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد به کارهای این استاد اختصاص داده شده است.

لاروش با اشاره به اینکه اکنون با بحران جدی محیط زیست در دنیا مواجه هستیم، گفت:نقاشی های زیبای استاد فرشچیان به زیبایی ارتباط بین انسان ها، حیوانات و طبیعت پیرامون ما را نشان می دهد.

وی ادامه داد، در اجلاس اقلیم سازمان ملل متحد که هفته گذشته برگزار شد پیام آور صلح سازمان ملل متحد این چنین گفت: ما فقط یک سیاره داریم و بشر باید برای ویرانی غیرمسوولانه و وسیع این خانه مشترک جوابگو باشد، پایداری آینده مان در این سیاره به تحول آگاهانه ما انسان ها بستگی دارد. زمان بسیار کوتاه است و پیام بسیار فوری است.

لاروش ادامه داد: من معتقدم که استاد فرشچیان با آثار فاخرشان به ما راه جدیدی برای زندگی کردن به صورت هماهنگ با محیط زیست نشان می دهند.

هنر وی دارای اهمیت بسیاری برای ما است نه فقط بخاطر ارزش هنری و معنای فرهنگی آن بلکه بخاطر درس هایی که ما می توانیم از آثار وی یاد بگیریم.