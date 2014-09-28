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۶ مهر ۱۳۹۳، ۱۶:۲۳

وزارت اطلاعات اعلام کرد:

ناکامی «بی بی سی» در سرقت اسناد هنری، تاریخی و فرهنگی ایران

ناکامی «بی بی سی» در سرقت اسناد هنری، تاریخی و فرهنگی ایران

سربازان گمنام امام زمان(عج) با اشراف و رصد هوشمندانه، تلاش شبکه بی بی سی فارسی برای سرقت اسناد هنری، تاریخی و فرهنگی ایران را خنثی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی وزارت اطلاعات سربازان گمنام امام زمان(عج) با اشراف و رصد هوشمندانه، عملیات سرقت اسناد هنری، تاریخی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را خنثی کردند.

شبکه معاند بی بی سی برای جبران ناکامی های خود با استفاده از عناصر وابسته داخلی بر خلاف عرف و قوانین حاکم بر رسانه ها و حقوق بین الملل اقدام به سرقت اسناد تاریخی از مراکز اسناد آرشیوی رسمی کرد که این عملیات توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) شناسایی و اقدام لازم صورت پذیرفت.

اطلاعات تکمیلی در زمان مقتضی به اطلاع مردم شریف ایران اسلامی خواهد رسید.

کد مطلب 2379563

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