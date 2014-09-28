قيمت برنج در بازار واقعي تر مي شود/ صدا و سیما از تبلیغ برنج های خارجی خودداری کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نجفی عصر یکشنبه که بصورت سرزده به بازار هاي برنج و مراكز خريد توافقي رفت تااز نزديك درجريان آخرين وضعيت بازار اين محصول قرار گيرد، افزود: بازار تا پيش از ورود دولت براي خريد توافقي در وضعيت بسيار نامناسبي قرار داشت و كشاورزان سختكوش گيلان و مازندران نگراني هاي فراواني داشتند.

وي اظهارداشت: خوشبختانه با گزارشي كه از وضعيت بازار به دولت شد با دستور رئيس جمهور سازمان مركزي تعاون روستايي كشور و وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت موظف به تنظيم بازار و خريد برنج با قيمت توافقي حداكثر شش هزار و 100 تومان شدند.

استاندار گيلان گفت: در حال حاضر کشاورزان رونق خوبي را در بازار شاهد هستند.

وی افزود: هدف از ورود دولت به بحث خريد برنج به معني ايجاد اطمينان براي كشاورزان است كه قيمت برنج از كف بازار كمتر نخواهد شد نه اينكه بخواهد همه برنج موجود را خريداري كند.

نجفی با بيان اينكه امسال 20 تا 30 درصد از هزينه هاي برنجكاري افزايش يافت، گفت: قيمت برنج نيز بايد به اين تناسب افزايش يابد در حاليكه پيش از سياست هاي حمايتي، قيمت برنج حتي كمتر از سال گذشته بود.

وی با اشاره به اقدامات دولت در زمينه افزايش تعرفه واردات، ممنوعيت ورود برنج خارجي، الزام بانك ها و دستگاه هاي اجرايي براي تامين نياز خود از بازارا داخلي افزود: كشاورزان نگران فروش برنج خود نباشند و باتوجه به سياست هاي دولت قيمت برنج در بازار واقعي تر مي شود.

استاندار گیلان در ادامه با اشاره به ممنوعيت ورود برنج خارجي تا آذر ماه امسال یادآورشد: صدا و سيما نیز با هدف حمايت از كشاورزان از پخش تبليغات برنج خارجي خودداري كند.