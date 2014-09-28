شورای شهر همدان و دانشگاه پیام نور تفاهمنامه همکاری پژوهشی امضا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسلامی شهر همدان ظهر یکشنبه در دانشگاه پیام نور همدان با بیان اینکه دانشگاه پیام نور سومن دانشگاهی است که با مرکز مطالعات پژوهش های شورای شهر اسلامی تفاهم نامه امضا می کند، افزود: دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان و دانشگاه بوعلی سینا نیز با این مرکز تفاهمنامه همکاری امضا کرده اند.

نرگس نورالله زاده در ادامه با بیان اینکه هدف اصلی این مرکز ایجاد و توسعه ارتباط علمی و پژهشی با دانشگاه هاست، گفت: جلوگیری از روزمره گی شورا از اهداف دیگر تشکیل مرکز مطالعات پژوهش های شورای شهر اسلامی همدان است که از هفت ماه قبل فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است.

وی ادامه داد: با شکل گیری دوره چهارم شورای اسلامی شهر همدان تصیمیم گرفته شد که ارتباط شورا و شهرداری با مجامع علمی و دانشگاهی گسترش یابد و اقدامات اجرایی و مدیریت شهری و شهرداری و سیاست گذاری ها با کارهای پژوهشی همسویی بیشتری داشته باشد.

نورالله زاده با اشاره به اینکه شورای پزوهشی و اتاق فکر از زیر مجموعه های مرکز مطالعات است، اظهار داشت: در شورای پژوهشی سعی شده که از گرایش های شهری مرتبط اعم از شهر سازی، برنامه ریزی شهری، اقتصاد و ... بهره بگیریم.

وی یادآور شد: در اتاق فکر مرکز مطالعات نیز موضوعات و ایده ها از سوی متخصصان، اساتید دانشگاه ها، اعضا شورای شهر و ... در جلسات مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتی که تایید شد به صحن شورا ارسال و پس از تصویب به دستگاههای اجرایی مربوطه یا شهرداری ابلاغ می شود.

عضو شورای شهر اسلامی همدان با تاکید براینکه برمبنای تفاهمنامه، همکاری با مراکز دانشگاهی آغاز می شود، گفت:در کارهای اجرایی کمتر از مقالات پژوهشی استفاده می شود لذا استفاده از کارهای پژوهشی از مواردی است که در دستور کار این تفاهمنامه قرار دارد.

نورالله زاده به استفاده از پایان نامه های دانشگاهی اشاره کرد و افزود: این پایان نامه ها در صورت تصویب شورا مورد حمایت مالی قرار می گیرند.

خزانه دار و عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر همدان نیز در این جلسه ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و با بیان اینکه اعضای شورای شهر با تمام توان در زمینه های مختلف وارد شده اند و بودجه امسال را دو برابر افزایش داده اند، گفت: بودجه بخش فرهنگی امسال نیز سه و نیم برابر شده است.

رضا غلامی خجسته با اشاره به اینکه شورا در بحث سخت افزاری در زمینه فرهنگی و اجتماعی، کارهای بزرگی انجام داده است، افزود: ساخت 50 فرهنگسرا و سالن ورزشی در دستور کار شورای شهر قرار دارد که تا کنون تعدادی از آنها افتتاح و تعدادی دیگر نیز در دست ساخت است.

وی با تاکید براینکه در زمینه سخت افزاری مشکلی وجود ندارد، اظهارداشت: در بحث نرم افزاری باید دانشگاه ها ارتباط نزدیکی با شورای شهر داشته باشند.

خجسته ادامه داد: امیدوارم همانطور که در هشت سال دفاع مقدس مردم ولایت مدارهمدان با تمام توان وارد عمل شدند اکنون نیز با تمام توان در زمینه های مختلف علمی، پژوهشی، آموزشی و ... وارد شوند تا اقدامات جامع و کاملی برای اجرا در شهر دارالمومنین همدان داشته باشند.