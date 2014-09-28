نردبان آتش نشانی در انتظار قوانین گمرکی است/عدم پاسخگویی به سوال خبرنگار مهر در خصوص آتش سوزی نفت سپاهان

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد بزرگزاد ظهر امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران که به دلیل در ماموریت بودن وی به صورت تلفنی با اصحاب رسانه برگزار شد، آتش سوزی شرکت نفت سپاهان را بزرگ‌ترین حادثه شهر اصفهان طی 6 ماه نخست سال جاری دانست و افزود: این حریق با همکاری نیروهای آتش نشانی شاهین شهر و اصفهان مهار شده است که جای بسی تشکر و قدردانی دارد.



وی با بیان اینکه این حادثه که بزرگ‌ترین حادثه آتش نشانی ایران و حتی خاورمیانه بوده است طی 5 ساعت مهار شد، ادامه داد: این در حالی است که بسیاری از خبرنگاران در خصوص علت آتش سوزی و میزان خسارت آن سوال می‌کنند و اصلا سوالی در خصوص نحوه اطفای آن نمی‌پرسند.



مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه در صورتی که این حریق به فرایند پالایشگاه می‌رسید، هزینه‌های بزرگی را برای استان به بار می‌آورد، گفت: خوشبختانه با وجود نیروهای غیور و متخصص این حادثه به خوبی مهار شد و افتخار دیگری در کارنامه آتش نشانی شاهین شهر و اصفهان به ارمغان گذاشت.



وی به نقش اساسی رسانه‌ها در تشریح فعالیت‌های آتش نشانی اشاره کرد و افزود: تحولات صورت گرفته در حوزه سازمان آتش‌نشانی به صورت غیر‌مستقیم توسط خبرنگاران و اصحاب رسانه تقویت شده است.



بزرگزاد در ادامه با بیان اینکه می‌دانم امروز سوال بسیاری از خبرنگاران در خصوص نردبان 55 متری آتش نشانی شهرداری اصفهان است، ادامه داد: لازم به ذکر است که این نردبان خریداری شده و آماده بارگیری است.



وی ادامه داد: این نردبان در حال حاضر پشت قوانین گمرکی مانده است و به زودی بارگیری خواهد شد.



مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان راه‌اندازی آزمایشگاه تخصصی حریق را یکی از برنامه‌های در دست اجرای سازمان آتش نشانی شهرداری بیان داشت و افزود: این آزمایشگاه با همکاری کارشناسان فرانسوی و اساتید دانشگاه شریف تهران اجرایی خواهد شد.



وی با تاکید بر اینکه سازمان آتش‌نشانی اصفهان در بسیاری از زمینه‌ها پیشی گرفته است، تصریح کرد: واحدی در اصفهان به نام واحد صنوف فعال است و در تمام مغازه‌ها و فروشگاه‌هایی که برای دریافت و تمدید پروانه فعالیت می‌کنند، مسائل ایمنی لحاظ می‌شود.



بزرگزاد با بیان اینکه نیرو‌های آتش‌نشانی به صورت مداوم زیر پوشش دوره‌های آموزشی و کلاس‌های ورزشی قرار می‌گیرند، افزود: برگزاری این دوره‌ها در راستای ارتقای سرعت عمل نیرو‌های آتش‌نشانی بسیار مؤثر است.



وی به انجام پهنه‌بندی خطر در شهر اصفهان اشاره کرد و گفت: پهنه‌بندی خطر یکی از اصولی‌ترین کار‌های کارشناسی است که ما آن را در اصفهان انجام داده‌ایم.



مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان مطرح کرد: سازمان آتش‌نشانی تنها سازمانی است که دارای نقشه راه و استراتژیک است و تمام فعالیت‌های این سازمان به صورت استاندارد صورت می‌گیرد.



گفتنی است که مسئولان سازمان آتش نشانی اصفهان از پاسخگویی به خبرنگار مهر در خصوص علت یابی حادثه آتش سوزی شرکت پالایش نفت اصفهان علی رغم 3 بار عنوان شدن سوال در جلسه سرباز زدند.