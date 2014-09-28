به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتي، ظهر يكشنبه در نشستي خبري با اشاره به اينكه امسال ششمين سال فعاليت ستاد مبشران غدير در استان يزد است، اظهار داشت: در طول پنج سال گذشته حداقل 200 عنوان برنامه در سطح شهر يزد به مناسبت دهه ولايت و امامت برگزار شده است.

وي با تشريح برنامه هاي مختلف ستاد مبشران غدير عنوان كرد: نورافشاني در چهار منطقه از سطح شهر، اجراي طرح صهباي غدير در سطح مساجد و حوزه هاي علميه و مدارس، برپايي ايستگاه مبشران غدير در 110 نقطه از شهر، اجراي برنامه همراه با غدير، برگزاري جشن ترنم غدير، برگزاري سلسله جشن هاي دهه ولايت توسط هيئت مذهبي، اهداي هديه به متولدين دهه ولايت با نام "علي"، پرده خواني و ... از جمله برنامه هايي است كه در اين دهه برگزار مي شود.

برگزاري همايش پياده روي در يزد

دشتي با اشاره به اينكه همايش پياده روي نيز يكي از برنامه هاي اين دهه است، خاطرنشان كرد: اين همايش در روز جمعه، 11 مهرماه سال جاري در يزد برگزار مي شود و مردم براي كسب اطلاعات بيشتر و شركت در قرعه كشي اين همايش كه از شبكه سه سيما و شبكه تابان به طور مستقيم پخش مي شود، مي توانند با سامانه 235 تماس حاصل كنند.

مديرعامل سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري يزد، برگزاري مسابقه وبلاگ نويسي و كتابخواني، مسابقه دلنوشته غدير، عكاسي غدير، فضاسازي شهري، جريان سازي غدير، اجراي برنامه هاي مختلف ورزشي نظير مسابقات بسكتبال و واليبال بين كاركنان شهرداري، همايش فعالان ستاد مبشر غذير، راه اندازي پرتال جديد ستاد مبشر غدير، در حريم غدير و برگزاري جشن در پارك هاي سطح شهر را از ديگر برنامه هاي اين ستاد برشمرد.

تلاش براي معرفي واقعه غدير و ايجاد روحيه نشاط و شادي در شهر يزد

وي با بيان اينكه غدير واقعه مهمي است كه مظلوم واقع شده است، عنوان كرد: اين ستاد همه تلاش خود را براي برگزاري مطلوب جشن ها و برنامه هاي اين دهه به كار خواهد گرفت تا عيد غدير به عنوان يكي از مهمترين اعياد و رويدادهاي تاريخي و ديني مردم مسلمان، به همگان معرفي شود.

دشتي با اشاره به اينكه سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري يزد در طول سال برنامه هاي مختلف ديگري را نيز اجرا مي كند، تصريح كرد: يكي از مهمترين رويكردهاي اين سازمان، فراگير كردن ورزش و كمك به ايجاد روحيه نشاط و شادي در شهر است.

وي عنوان كرد: در اين راستا ساخت 10 مجموعه ورزشي در سطح شهر را آغاز كرده ايم كه يكي از اين مجموعه ها، از تجهيزات و امكانات ورزش هاي ساحلي بهره مند خواهد بود.

بهره برداري از سالن ورزش هاي ساحلي در دهه فجر در يزد

مديرعامل سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري يزد با بيان اينكه اين سالن در انتهاي پارك بزرگ شهر پيش بيني شده است، اظهار اميدواري كرد: با حمايت ويژه شهردار يزد، اين سالن در ايام دهه فجر امسال قابل بهره برداري شود.

وي در بخش ديگري از سخنان خود از افزايش بودجه هاي اين سازمان در سال جاري نسبت به سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: اعتبار امسال اين سازمان امسال 3ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه اين رقم به طور قطع در سال آينده افزايش خواهد يافت.

دشتي نسبت به همكاري و مشاركت با برنامه هاي ادارات و دستگاه هاي مختلف استان يزد در حوزه هاي فرهنگي و ورزشي اعلام آمادگي كرد و افزود: از هنرمندان استان يزد در بخش هاي مختلف نيز براي همراهي با اين سازمان دعوت مي كنيم زيرا بومي سازي برنامه هاي هنري از برنامه هاي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري يزد است.

از 11 تا 21 مهرماه، از عيد قربان تا عيد سعيد غدير به عنوان دهه ولايت و امامت تعيين و نامگذاري شده است.