ساکنان محلی در طرح ساماندهی دریاچه اوان مشارکت می کنند

یه گزارش خبرنگار مهر چهارمین جلسه کارگروه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان عصر یکشنبه با حضور منوچهر حبیبی معاون عمرانی، امیدعلی پارسا معاون برنامه ریزی استانداری، زکی زاده سرپرست دفتر اقتصادی استانداری، حضرتی ها مدیرکل میراث فرهنگی استان و مدیران دستگاه های اجرایی در مجتمع فرهنگی ایرانیان قزوین برگزار شد.

محمد علی حضرتی ها در این جلسه گفت: اجرای فاز اول طرح ساماندهی دریاچه اوان با مشارکت بخش خصوصی و ساکنان منطقه در دستور کار است و تلاش می کنیم با استفاده از نظر کارشناسی همه دستگاههای ذیربط از اجراهای سلیقه ای جلوگیری شود تا با حرکتی مدبرانه برای ساماندهی این مکان اقدام کنیم.



وی افزود: حریم دریاچه اوان نواری به عرض 250 متر است که خط ساحل دریاچه را به انضمام عرصه تپه سنگی در بر می گیرد که بایدحفاظت وکنترل وضعیت عرصه طبیعی و زیست بوم منطقه و ساماندهی عرصه در ضوابط حریم درجه یک در طرح دیده شود.



این مسئول بیان کرد:حفاظت ازگونه های گیاهی و جانوری و جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز درحریم دریاچه،احیاء مراتع مخروبه،ساماندهی باغات و فضای سبز پیرامون در فاز اول پیش بینی شده و امیدواریم با توجه به درخواست های محلی بتوانیم بخشی از کار را توسط روستائیان اطراف درقالب شرکت تعاونی اجرایی کنیم.



مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تصریح کرد: در کنوانسیون رامسر 10 دریاچه ثبت شده معرفی شد که اوان با ویژگی های منحصر بفرد در جایگاه خاصی قرار گرفته زیرا معیشت مردم منطقه با باغهای اطراف این دریاچه گره خورده و آداب و رسوم ساکنان مانند عروسی و عزاداری در حداقل چهار روستای اطراف با محوریت اوان صورت می گیرد که ویژگی شاخصی است که باید بخوبی مورد استفاده قرار گیرد.



حضرتی ها یادآورشد: در فاز اول ایجاد سکوهای تماشای چشم انداز در دامنه پرشیب و ساخت چندین نوار از سکوهای پله مانند برای مشاهده مناظر اطراف و رینگ پیاده هم طراحی شده که عملیاتی خواهد شد.

این مسئول گفت: تبدیل محدوده خاکی نامناسب کنونی به محوطه ای آراسته، استفاده از پوشش گیاهی و رستنی های بومی منطقه و پوشش سنگی

در گذرها، احداث مسیرهای پیاده برای دسترسی به دریاچه، سنگ فرش مسیر، استفاده از روش های به زراعی و حذف سموم در کشت منطقه، جلوگیری از چرای دام و شستشوی احشام در دریاچه، ممانعت از آتش زدن پوشش گیاهی و هرگونه شکار و حفاظت کامل فیزیکی برای هرگونه تردد خودرو از دیگر کارهای پیش بینی شده در این طرح است.



حضرتی ها اظهارداشت: در طرح ساماندهی فاز یک حذف کلیه دکل های انتقال برق، کیوسک های مخروبه، ساختمان سرویس های بهداشتی و محیط بانی و بناهای جدید و احداث پارکینگ با مصالح بومی، نمازخانه و سرویس بهداشتی هم دیده شده است.



وی افزود:به منظور حفاظت از محدوده دریاچه ورود خودرو به این منطقه ممنوع خواهد شد و در کنار آن پارکینگ جدیدبا ظرفیت توقف 170 دستگاه خودرو پیش بینی میشود و با اعمال کنترل های لازم تلاش می کنیم با فرهنگ سازی بتوانیم مشارکت مردم در اجرا را بالا ببریم.



حضرتی ها اظهارداشت: تعبیه فضای حفاظت شده در نوار شمالی و شمال شرقی دریاچه برای استفاده پرندگان، آبزیان و ایجاد امنیت برای زیست و ارتزاق جانوران، محصور کردن محدوده ای حد فاصل کشتزارها و ساحل دریاچه با نصب فنس و ایجاد جاذبه های گردشگری درمحدوده تپه سنگی وگورستان باستانی و احیاء دیواره سبز شیب دار واقع در ارتفاعات جنوب دریاچه، تکثیر گونه های بومی و بذرافشانی و کاشت گیاه مقاوم بومی، بهره گیری از سیستم آبیاری قطره ای و زیباسازی ارتفاعات کم شیب جنوب دریاچه و نیز استفاده از ظرفیتهای مرتبط با تفریحات سالم و ورزش های آبی در فصل تابستان با ایجاد حوضچه آرامش و ساخت سدهای آب بند در مسیر رودخانه اوان توسط مشاور طرح پیشنهاد شده است.



مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین یادآورشد: استفاده از سیستم جمع آوری و دفع بهداشتی مواد زائد و کاشت درختچه های ارتفاعی و پهنه سبز در فاز اول ساماندهی دریاچه اوان پیشنهادشده است که امیدواریم بتوانیم بخشی از این موارد را در سال جاری عملیاتی کنیم.



محمدی: ساکنان محلی در اجرای طرح ساماندهی اوان مشارکت می کنند



در ادامه نادر محمدی معاون گردشگری اداره میراث فرهنگی استان قزوین با ارائه گزارشی از نحوه استفاده از مشاور طرح گفت: با توجه به درخواست های متعددی که از سوی ساکنان محلی برای مشارکت در اجرای طرح ساماندهی دریاچه به میراث فرهنگی ارائه شد تصمیم گرفتیم مردم تیز در بخشی از کار مشارکت داده شوند.



وی افزود: ساکنان روستاهای اطراف دریاچه با تشکیل شرکت تعاونی آمادگی خود را برای اجرای بخشی از فاز اول طرح ساماندهی اعلام کرده اند و حدود دو میلیارد ریال اعتبار نیز به عنوان سرمایه شرکت جمع آوری شده تا در کارها مشارکت داده شود.

محمدی تصریح کرد: در یک مرحله یک شرکت سرمایه گذاری با پیش بینی 94 میلیارد تومان برای اجرای طرح پیشنهادهایی ارائه کرد که بیانگر حجم سنگین کار است اما نگاه مسئولان استان این است که به هر طریق ممکن مردم منطقه در اجرای طرح و منافع کارها سهیم شوند اما بایدبا تدبیر ونگاه کارشناسی جلو رفت تا با مشکلات اجرایی مواجه نشویم.



این مسئول گفت: باید زیرساختهای لازم در این محدوده ایجاد شود و با تقویت تعاونی محلی زمینه حضور مردم روستایی در اجرای این طرح مهم را بخوبی فراهم کنیم.



معاون گردشگری استان قزوین افزود: متاسفانه برخی از سرمایه گذاران حاضر نیستند از مشارکت روستائیان محلی در کارها استفاده کنندکه این نگاه منطقی نیست و باید به هر نحو ممکن ساکنان محلی که در اجرای طرح همکاری جدی دارند و زمین های آنها در محدوده دریاچه قرار دارد حتما بکار گرفته شوند تا سرعت اجرا افزایش یابد.

