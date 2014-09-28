3 هیئت خارجی برای انجام کارهای مطالعاتی در زمینه آثار تاریخی به ایران آمدند

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل گلشن بعدازظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از بناهای تاریخی لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به طور کلی پژوهشگاه میراث فرهنگی شامل پنج پژوهشکده و سه گروه گردشگری، هنرهای سنتی و میراث طبیعی است.

وی بیان داشت: یکی از کارهای ارزشمندی که در این پژوهشگاه انجام می شود مربوط به کاوش های باستان شناسی و پژوهش های معماری است که با توجه به قدمت آثار تاریخی این پژوهشکده وارد می شود و کار مطالعاتی و پژوهشی انجام می دهد.

قائم مقام رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی با بیان اینکه در سال گذشته باتوجه به مشکلاتی که پژوهشگاه داشت و طی دوره های قبل منتقل شده بود بیشتر در جهت ساماندهی پژوهشگاه اقدام شد، تصریح کرد: این پژوهشکده ها در دوره های قبل به شیراز منتقل شده بود که مجدد برگشت و به تهران منتقل شدند.

وی با تاکید بر اینکه در سالجاری هم در حال استقرار پژوهشکده حفاظت و مرمت که آزمایشگاهها و کارگاه های متعددی دارد هستیم، افزود: اولویت اول این است که پژوهشگاه ها در مکان خود مستقر شوند و کارها را انجام دهند.

قائم مقام رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی تصریح کرد: کار اشتباهی شده بود که پژوهشکده ها به شهرستانها منتقل شده بودند که امسال آنها را به تهران بازگرداندیم و نظام اداری و مدیریتی پژوهشگاه از هم پاشیده بود که در حال استقرار است.

گلشن در ادامه به رایزنی ها و تفاهم نامه های انجام شده با پژوهشگاه ها و موسسات باستان شناسی و تاریخی خارج از کشور اشاره کرد و گفت: از سال گذشته شروع کردیم و با تعداد زیادی از موسسات پژوهشی خارج ارتباط برقرار کرده ایم و تفاهم نامه هایی نیز منعقد شده است.

وی با بیان اینکه همچنین اگر تفاهم نامه ای با موسسات پژوهشی خارجی به اتمام رسیده بود مجددا مذاکراتی داشتیم و تفاهم نامه ها را دوباره منعقد کردیم، تصریح کرد: در این راستا درحال گسترش روابط هستیم و سعی می کنیم از علم روز دنیا استفاده کنیم و اگر در زمینه ای کمبود داریم با کمک پژوهشکده های خارج از کشور آنها را برطرف کنیم.

قائم مقام رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی با اشاره به اینکه خوشبختانه در حال حاضر سه هیئت خارجی به صورت مشترک برای انجام کارهای مطالعاتی به ایران آمده اند، اظهار داشت: دیروز نیز با یکی از هیئت های ایتالیایی مذاکراتی کردیم که از همین هفته در مرودشت شیراز شروع به کار می کنند.

گلشن با بیان اینکه هیئت های پژوهشی خارجی در پاسارگاد شروع به کار کرده اند و در استان چهارمحال و بختیاری نیز در آینده شروع به کار می کنند، تصریح کرد: این هیئت ها به صورت مشترک پروژه های تعریف شده و کارهای مطالعاتی را انجام می دهند.