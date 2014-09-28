مازندران بازیگر منطقه ای در توسعه حمل و نقل دریایی است/ رشد 56 درصدی مبادلات بندر نوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر تاتینا عصر یکشنبه در مراسم روز جهانی دریانوردی در بندر نوشهر از دریا به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای پیشرفت اقتصادی یاد کرد که به ایجاد فرصتهای شغلی کمک می کند گفت: حمل و نقل دریایی یکی از ارزانترین ارکان تجارت جهانی محسوب می شود و ضرورت افزایش تبادلات، زمینه های شکوفایی صنعت حمل و نقل دریایی را فراهم می کند و بالغ بر 90 درصد تجارت جهانی از طریق حمل و تقل دریایی صرت می گیرد.

وی گفت: بدون وجود حمل و نقل دریایی، توسعه تجارت ممکن نیست و حمل و نقل متشکل از سیستم زیربناها، مسیرهای آبی، تجهیزات ناوبری و فنی است و بر این اساس، دریانوردی نه تنها به سوی شکوفایی تجارت جهانی پیش می رود، بلکه تلاشها در عرصه دریا قرین توفیق وبده است و با رشد تجارت دریایی، آلودگیها بمیزان زیادی کاهش یافته است.

وی گفت: این توفیق مرهون اقدامات سازمان بین المللی دریانوردی و تلاشهای بی وقفه تدوین کنوانسیون بین المللی است.

تاتینا گفت: از اهداف سازمان جهانی دریانوردی، ایجاد سیستم همکاری بین دولتها در زمینه وضع مقرارات وطرز عمل دولتها در خصوص انواع مسائلکشتیرانی بین المللی، تشویق دولتها در زمینه تصویب بهترین استاندارهای عملی در باره ایمنی دریانوردی، جلوگیری از کنترل آلودگیها است.

وی گفت: درحال حاضر 50 کنوانسیون و آیین نامه ها در سازمان جهانی دریانوردی تصویب شده که ایران به 28 مورد ملحق شده است و کشور ایران پلی بین کشورهای حاشیه خزر و آبهای آزاد جهان است، ارزانترین راه دریایی بین کشورهای منطقه است و صدور نفت از بنادر خلیج فارس و افزایش کالاهای ترانزیتی همه انگیزیه های بسیار قوی برای توسعه این صنعت است.

وی گفت: صاحبنظران بر این باورند ضرورت تسهیل در توسعه کشور باید مدیریت کشور را درگیر این دغدغه کند تا پیگیر کوتاهترین راه برای پیشرفت باشند.

وی یادآور شد: در حال حاضر 95 درصد واردات و 85 درصد صادرات کشور از طریق بنادر صورت می گیرد و باتوجه حجم گسترده تجارت، توسعه بنادر به عنوان دروزاه های کشور امری الزامی است.

تاتینا با اشاره به دگرگونی وضعیت اقتصادی دریای خزر در سالهای اخیر گفت: حمل و نقل کالا از طریق بنادر دریای خزر به اروپا بسیار مناسب تر و مقرون بصرفه تر است.

وی گفت: علیرغم اینکه بنادر شمالی تا اندکی زمان به واردات کالا می پرداختند به تعادل در واردات و صادرات نزدیک شدند.

مدیر گفت: ضرورت رفع مشکل حقوق دریای خزر اهمیت دارد و آنچه مسئولیت بنادر شمالی را افزایش می دهد، تغییرایت پیش رو در سطح بین المللی است.

وی گفت: خشکسالی سالهای اخیر کشور، ضرورت تامین غلات را از طریق کشورهای حاشیه دریای مازندران را ایجاب می کند و این مسئله اهمیت بنادر شمالی را در مواجه به این مشکل دوچندان می کند.

به گفته تاتینا، بندر نوشهر یی از قدیمی ترین بنادر تجاری از مهمترین ارکان حمل و نقل دریایی کشور در دریای مازندران است و برخورداری از بیشترین آبخور در بنادر شمالی شراط ویژه ای را برای متقاضیان خدمات بندری فراهم کرده است.

مدیرکل بنادر و دریانوری مازندران، وجود اسکله نفتی با تجهیزات ایمنی بندر نوشهر را در زمره بنادر ترانزیتی کشور قرار داده است و بهره برداری از آزادراه تهران شمال در چند سال آینده، جایگاه بندر نوشهر را متمایز می کند.

تاتینا با اشاره به منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر گفت: فعالیت تخلیه وبارگیری در بندر نوشهر در شش ماه اول امسال به میزان 56 درصد افزایش یافته است و هشت هزار پرونده دریانوردان، 54 جلد شناسنامه دریانوردی در استان صادر شده است.

فرماندار نوشهر نیز گفت: اگر بخواهیم به نقش دریا در حوزه امنیت و اقتصاد بپردازیم، دریا با توجه به نظریهایی متفاوتی وجود دارد، در حوزه امیت مورد توجه است.

قمی اویلی با اشاره به وجود مرزهای آبی در شمال و جنوب گفت: نقش نیروی دریایی در این حوزه قابل توجه است و در حوزه اقتصاد نیز باید از ای بستر ظرفیت استفاده لازم را ببریم.

وی بیان داشت: در حوزه اشتغال و کار باید از ظرفیت دریا استفاده شود و زیرساتهای استفاده از صنعت دریایی در صنعت حمل و نقل فراهم شود.

فرماندار نوشهر با بیان اینکه، از منظر قرآن کریم نیز دری مورد توجه قرار گرفته است، گفت: مسخر کردن دریا مورد تاکیدات موکدی قرار گرفته است و آموزهای دینی نیز می گوید باید از نعمات و موهبت الهی استفاده درستی داشته باشیم.

وی با گرامیدشات شعار سالجاری گفت: در بحث اقتصاد مقاومتی، دریا می تواند منظر و بستر بزرگی برای تحقق این امر مهم باشد تا دربحث توسعه از آن بهره گیریم.

ظرفیتهای بندر نوشهر در حوزه اشتغال بی بهره مانده است

قمی اویلی با فعالیت بنادر نوشهر، امیرآباد و فریدونکنار گفت: فعالیت 100 ساله بندر نوشهر مایه افتخار است ولی متاسفانه این بندر در سالهای اخیر در حوزه اشتغال چندان موثر نبوده است.

وی با اشاره به بحث توسعه بندر وجود مصوباتی در این حوزه گفت: برای اجرای این مصوبات با مشکلاتی مواجه هسیم.

فرماندار نوشهر به برخی بی مهریها در زمینه بندر نوشهر گفت: امیدواریم حرکت روبه رشد منجر به توسعه منطقه شود و برای توسعه بندر باید در این حوزه تلاش کنیم.

قمی اویلی با تاکید بر اینکه باید از ظرفیتهای موجود در حوزه حمل و نقل بهره گیری کنیم گفت: اگر توجه ای به بندر و دریا صورت گیرد، سبب تحولاتی در شهرستان خواهد شد.

وی گفت: با توجه به تحولات کشورهای منطقه، بنظر می رسد دریای خزر نقش ویژه ای در این تحولات خواهد داشت و امیدواریم در رقابت بنادر، بندر نوشهر از رونق نیفتتد و بهره کافی بریم.

وی به همکاری دولتها در حوزه دریا گفت: برخی از قدرتها از قوانین به نفع خودشان بهره می برند ولی نیروی دریایی ارتش در عمق آبهای آزاد از همه منافع و منابع ما دفاع خواهند کرد.